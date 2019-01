Mi már tudjuk, hova fog repülni idén nyáron!

A légitársaságok szó szerint és átvitt értelemben is jönnek-mennek, de azt azért sokan szeretik tudni, hogy milyen újítások várhatóak a tavaszi időszakban. Több társaság is bejelentette már a következő félévre tervezett, Budapestről vagy Debrecenből induló új járatait. Ezért az alábbiakban összegyűjtöttük, hogy milyen városokat vesznek célba, milyen gyakorisággal repülik az útvonalat, és egyáltalán, hogy miért érdemes ezekre a helyekre utazni.

Oslo

Légitársaság: Wizz Air Budapestről

Mikortól? Április 5-től.

Milyen gyakorisággal? Hetente négyszer.

Mielőtt a norvég fővárossal terveznének, vegyék figyelembe, hogy Oslo a világ ötödik legdrágább városa – bár számos pozitívummal igyekszik ellensúlyozni az árait. A zöldterületek hatalmasak, csaknem a város felét teszik ki, a belváros könnyen bejárható, jó a közbiztonság és a tömegközlekedés.

Oslóban járva érdemes megnézni a Bygdøy-félszigeten található hajómúzeumokat, a Vigeland szoborcsoportot a Frogner parkban, a Munch Múzeumot, és érdekességképpen a Városházát, ahol minden évben a Nobel-békedíjat is átadják. Ha ezt a cikket elolvassa a városról, könnyen kedvet kaphat az úthoz, de nézze meg a norvég fővárosról készült képgalériánkat is!

Cagliari

Légitársaság: Ryanair Budapestről

Mikortól? Május 1-től.

Milyen gyakorisággal? Hetente kétszer.

Ahogyan azt korábban is megírtuk, az idei évtől megszaporodnak a járatok Olaszországba. Szardínia legnagyobb városába Budapestről indulnak gépek. Sokan az itt nyújtózó, 13 kilométer hosszú homokos strand miatt kelnek útra, amely az egyik leghosszabb fürdésre alkalmas partszakasz Olaszországban.

A hét dombra épült Cagliariban mediterrán a klíma, így a szigeten csak úgy burjánzik a rengeteg különleges növény. A hét dombon a város hét negyede található: a kikötőben autentikus vendéglők vannak, az óvárosban szűk utcák, színes házak, éttermek és fagyizók. A legfontosabb látnivalók közé tartozik a római amfiteátrum, a Saint Remy bástya és a 13. században épült Dóm.

Cork

Légitársaság: Ryanair Budapestről

Mikortól? Április 4-től.

Milyen gyakorisággal? Hetente kétszer.

Írország második legnagyobb városa tele van kulturális emlékekkel, György-korabeli épületekkel, pubokkal és középkori sikátorokkal. A hangulatos, folyóparti település izgalmas látványossága a City Gaol, azaz a Városi Börtönmúzeum, a 13. századi Vörös-apátság tornya, a Vajmúzeum, és a 18. század végén megnyílt, még ma is folyamatosan működő Angol piac.

A város közelében fekszik az európai Alcatraznak becézett börtön, mely az európai nevezetességek népszerűségi toplistáját vezeti. Corktól 8 kilométerre pedig a Blarney-kastély található – a helyi legenda szerint gyönyörűen tud majd szónokolni az, aki megcsókolja az itt található Blarney-követ.

London City

Légitársaság: LOT Polish Airlines Budaoestről

Mikortól? Február 18-tól.

Milyen gyakorisággal? Hetente hatszor.

A lengyel légitársaság az angol főváros igazi, kozmopolita metropoliszába indítja legújabb járatát, ahová a világ minden tájáról sereglenek az emberek. Vonzerejét egyrészt az olyan hagyományos attrakcióknak köszönheti, mint a Big Ben és a Tower; másrészt pedig annak, hogy a számtalan különböző kultúra keveredése egészen sajátos hangulatot kölcsönöz a városnak. Megvannak a jól ismert pubok és a nagyon is angolos utcaképek, de emellett sok-sok nemzetközi kaland is vár az utazóra gasztronómiai, művészeti és kulturális értelemben is.

Travelo tipp: A LOT járatán kívül a Wizz Air is indít egy új közvetlen járatot az angol fővárosba. A tervek szerint naponta repül majd a március 31-én beinduló járat, mely Budapesten száll fel, és a London Gatwick Airporton landol.

Nantes

Légitársaság: Transavia Budapestről

Mikortól? Április 7-től.

Milyen gyakorisággal? Hetente kétszer.

Már most is lehet jegyeket foglalni a tavaszi járatokra, melyek fővárosunkból a Nantes Atlantique repülőtérre szállítják az utasokat. A breton hercegek városában sok a látnivaló az egykori hercegi kastélyoktól kezdve, a képzőművészeti múzeumon át az egészen különös, nagyméretű robotállatokig, amelyeket bárki kipróbálhet. A szokatlan gépezetek között a legnagyobb attrakciónak a 12 méter magas harci elefánt számít, de óriáspolip és tarisznyarák is van a robotok között.

Bari

Légitársaság: Ryanair Budapestről

Mikortól? Május 3-tól.

Milyen gyakorisággal? Hetente kétszer.

Bari Dél-Olaszország egyik legnagyobb városa, és hatalmas kikötőváros is egyben – leginkább Görögország, Horvátország és Albánia irányába indulnak innen hajók. A több százezres lakosú nagyváros legfontosabb látnivalói közé tartozik az óváros, a kikötő és a nagy strand. Puglia régiójában, ahol a város is fekszik, gyönyörű kirándulásokat lehet tenni, többek között Monopoliba és Polignano a Mare-ba.

Sevilla

Melyik légitársaság: Ryanair Budapestről

Mikortól? Május másodikától.

Milyen gyakorisággal? Hetente kétszer.

Andalúzia fővárosának, Sevillának a műemlékeit, templomait és parkjait még számba venni is bajos, nem beszélve az egyéb látnivalóiról. Ilyen érdekesség többek között az óvárosban található Metropol Parasol, amely a világ legnagyobb faszerkezete, és már építésekor is heves vitákat kavart ultramodern jellege és hatalmas építési költségei miatt.

De a turisták között még mindig népszerű hely a Plaza de toros de la Maestranza arénája, amely a bikaviadaloknak ad otthont. A szomszédos múzeumban többet is megtudhatunk a spanyol hagyományról, a belépőjegy mellé pedig egy vezetett túrát is kapunk az arénában.

Dubaj

Légitársaság: Flydubai Budapestről

Mikortól? Júniustól.

Milyen gyakorisággal? Még nincs pontos adat.

A diszkont légitársaság közvetlen járatai előreláthatóan az éjszakai órákban repülnek majd Dubajba. A Perzsa-öböl déli partján fekvő város az Egyesült Arab Emírségek második legnagyobb városa. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően igazi „egyszer látni kell" város lett Dubajból, melynek szórakozási kínálata messze túlmutat a tengerparti városok átlagán. Rengeteg a családi élményprogram, számtalan, különböző tematikájú csúszdaparkjuk, megvalósult és éppen épülő attrakciójuk van, amellyel az egész világról mágnesként vonzzák a turistákat.

Shanghai Pudong Airport

Légitársaság: China Eastern Airlines

Mikortól? A menetrend még tervezés alatt.

Milyen gyakorisággal? Még nincs pontos adat.

Ahogy azt korábban is megírtuk, még nem tudni pontosan, hogy mikor és hetente hány járattal indulnak gépek Budapestről a kínai nagyvárosba, de ha minden jól megy, akkor 2019 nyarára ígérik a menetrendszerinti közlekedést. Sanghaj Kína legnagyobb ipari városa és egyik legfontosabb idegenforgalmi központja.

A városban található kevés régi történelmi emlék egyike az óváros, melynek falai mögött sok száz éves épületek láthatók. Ennek tökéletes ellenpontja a modern Sanghaj, ugyanis a városban körülbelül négyezer felhőkarcoló van (több mint New Yorkban).