Aquapark sokféle van, a családi élményeket ígérőtől kezdve egészen az adrenalinpumpaként elhíresült intézményekig. Sőt, ma már akár célzottan is utazhatunk egy-egy ilyen vizes programért, attól függően, hogy épp mire vágyunk. Vagy egyszerűen elmehetünk Dubajba, ahol minden fajtából találunk legalább egyet.

Aquaventure Waterpark

Dubaj legnagyobb aquaparkja az Atlantis The Palm resort külső ívén helyezkedik el. A két nagy, Poseidon és Neptune nevű csúszdatornyát egy lassan csobogó folyó köti össze, de jó néhány igazi adrenalin bomba is található az intézményben.

Ilyen például a Leap of Faith, ami semmiképp sem nevezhető hagyományos csúszdának. A kaland körülbelül kilenc emeletnyi magasságból indul, ahol csaknem szabadesésben zuhanunk, majd néhány másodperc után egy átlátszó csőbe érünk. Ez már a medence vízszintje, de, hogy megbolondítsák kicsit az élményt, néhány cápát is pakoltak ebbe a medencébe. A Shark Attack (vagyis cápatámadás) névre keresztelt élmény során a cápákat persze csak a csúszdacső áttetsző falán keresztül lehet látni. Vagyis a hangsúly itt nem az őrült száguldáson van, hanem azon az élményen, hogy egy- vagy kétszemélyes vízi fánkokban ülve lebeghetünk végig a csőben, a halak közelségében.

De őrült élményeket ígér a Poseidon's Revenge is, ahol a vállalkozókat a csúszda tetején csaknem függőleges helyzetben, egy átlátszó kapszulába zárják, majd hirtelen megnyílik a föld a talpuk alatt, és elkezdődik a körülbelül 60 km/órás zuhanás. Észvesztő élmény, erős idegzetűeknek.

Persze, még ezeken kívül is számos hírhedt játékelemet tartogat a park, és természetesen minden korosztálynak kínálnak valamilyen élményt, még az egészen kicsi gyerekeknek is. Ráadásul, ha valaki előre regisztrálja a születésnapját, arra a napra a park ingyen belépőt ad neki.

Wild Wadi Waterpark

Igazi klasszikusnak számít Dubajban. Ugyanis bármilyen hihetetlen, az aquapark 1999-ben, azaz csaknem húsz évvel ezelőtt épült. A park egy hatalmas turistamágnes, ezalatt a két évtized alatt folyamatosan fejlesztették és modernizálták, így semmiben sem marad el frissen átadott társaitól.

A park színeiben leginkább a homok, a sárga és a barna dominál, pont annyi tarkával megszórva, hogy még nem csiricsáré a látvány. A sivatagi téma, amely egy arab mese köré épül, jól passzol a helyszínhez, az attrakciók pedig pontosan olyanok, amilyeneket a Dubajba érkezők elvárnak.

Ilyen például a Jumeirah Sceirah, a park legfőbb látványossága: a 120 méter hosszú csúszdán rakétasebességgel lehet végigszáguldani, legalábbis a 80 km/óra egy ilyen helyzetben szupergyorsnak tűnik. De a Tantrum Alley is csak olyanoknak javasolt, akik bent tudják tartani az ebédet. A móka négyszemélyes gumifánkokon indul – a matrac megindul, a félig nyitott cső pedig hol jobbra, hol balra dobál, ránt és siklik, mielőtt békésebb vizekre szállítja utasait.

Legoland Water Park

Nem is kérdés, hogy ez a hely elsősorban a gyerekekkel érkező családokra épít, közülük is elsősorban a 2-12 éves korosztályra. Már a bejárat is olyan, mintha hatalmas LEGO kockákból építették volna, és ez a téma mindenhol megjelenik a parkban.

Duplo és LEGO figurák vannak mindenhol, még a lassan csorgó folyóban is hatalmas építő kockák között lehet lebegni a felfújható fánkokon. Ahol a kocka téma nem köszön vissza, ott is csupa szín és vibrálás minden vízszintes, függőleges felület, kanyar és csúszda. Mivel az aquapark a gyerekek igényeire lett kitalálva, ezért itt az adrenalin nem játszik, épp ellenkezőleg: az a cél, hogy a gyerekek jól szórakozzanak, a szülők pedig ne aggódják magukat halálra. Minden szuper biztonságos, lekerekített, és sekély vizű. Rengeteg életmentő és a biztonsági ember dolgozik a parkban, miközben számos tábla figyelmeztet a lehetséges veszélyekre.

Az egész picik Duplo állatkákkal pancsolhatnak, a kicsit nagyobbak akár saját hajót is építhetnek; versenyt lehet csinálni abból, hogy kinek a járgánya úszik jobban az áramlatban. Sok csúszdát és pályát úgy alakítottak ki, hogy a családok vagy a gyerek-társaságok együtt csúszhassanak, lebeghessenek. Mert, hogy a cél mégiscsak az, hogy minél több időt töltsenek együtt.

Laguna Waterpark

A legmenőbbnek kikiáltott aquapark Dubaj legmenőbb részén található. A La Mer amolyan város a városban: tengerparti lazulóhely, boltokkal, kávézókkal és éttermekkel, meg valamiféle sajátosan friss és színes hangulatvilággal. A Laguna szépen illeszkedik a képbe, hipszter, laza és szupermodern egyszerre.

Tipikusan az egész családdal számoló létesítmény, ahol a bokáig érő vízben tapicskoló gyerekektől kezdve, a mindig új izgalmat kereső tizenéveseken át, a szemlélődőbb felnőttekig mindenkinek kínálnak valamit. A gyerekek kalózhajós, pálmafás vagy tarka élményelemekkel felturbózott medencékben hancúrozhatnak, míg a nagyobbak többek között versenyezhetnek a Mad Racer dupla csúszdáján, vagy kipróbálhatják a WaveOz 180 FlowRider-t, azaz a szörf szimulátort.

A világon csupán három ilyen létezik, és ez egyben a Laguna legnagyobb attrakciója is. A félkör alakú medence aljából folyamatosan nagy erővel nyomják a vizet, ami habosan és fehéren zúdul a szörfözők lábához, és a medence lejtős belső oldalán. Egyszerre hárman vagy négyen is használhatják a WaveOz-t, így haveri társasággal ez a legtutibb program.

JBR (Jumeirah Beach Residence) Strand

Nem a hagyományos értelemben vett csúszdás, körülkerített aquapark, de a szórakozás itt is garantált. A strand önmagában is Dubaj egyik legjobbja, ráadásul szabadstrand, amely mellett éttermek és kávézók sora nyitja teraszait a ragyogóan kék és csillogó víz felé.

A strandon több játszótér és park található, de rengeteg a vízi játék is a parasailingtől (kb. vízi ejtőernyőzés) kezdve egészen a wakeboardig. És persze ott az a bizonyos vízi park is, amely ebben az esetben nem a szárazföldön, hanem a tenger felszínén lebeg.

Ez az AquaFun, a világ legnagyobb felfújható vízi vidámparkja. A finoman imbolygó létesítmény csupa kék és rózsaszín, és ha felülről nézi valaki, például egy drón segítségével, akkor formája a DUBAI szót adja ki. A 2 700 négyzetméteres pályarendszeren összesen 74 féle játék található, mely óránként egyszerre 350 látogatót tud fogadni. Az a bizonyos óra viszont nagyon húzós, állítólag 800 kalóriát is el lehet elégetni, ha az ember mindent beleadva élvezi a terepet, azaz csúszik, ugrik és mászik. A pálya fenntartói szerint bárki nyugodtan használhatja a játékokat, akár már ötéves kortól kezdve.