Ha ránk hallgatnak, ezekre a helyekre utaznak 2019-ben!

Már most azon gondolkodnak, hova utazzanak majd idén nyáron? Jól teszik, segítünk! Összegyűjtöttük azokat a helyeket, ahol jubileumokat ünnepelnek, kulturális rendezvényeket tartanak, és ahol múzeumokat vagy menő hoteleket nyitnak. De megmutatjuk Európa két Kulturális Fővárosát, és a 2019-es év fapados menetrendjei között is böngésztünk egy kicsit.

Fedezze fel Európa két Kulturális Fővárosát!

Nincs is jobb hír annál, mint mikor egy rég elfeledett városról azt halljuk, újjáéledt hamvaiból. Ez sokszorosan igaz a Dél-Olaszország, Basilicata régiójában található Matera városára, melyet elsősorban a sassi-nak nevezett barlanglakásai miatt ismernek az utazók. A település egyszerre félelmetes és lenyűgöző házai hosszú éveken keresztül lakhatatlanok voltak, de az elmúlt jó néhány évben akkora lett a változás, hogy Matera városa ismét virágozhat.

A barlanglakásokat felfedezték maguknak az újító belsőépítészek, és a munkák során olyan egyedi butikhotelek jöttek létre, mint Sextantio Le Grotte della Civita, vagy a régi berendezési tárgyakkal hívogató Casa Grotta di Vico Solitario. A változások végül azt eredményezték, hogy Materát 1993-ban UNESCO Világörökségi helyszínné, majd Európa Kulturális Fővárosává választották 2019-re. Az egész évre szóló ünnepi programsorozatot 2019. január 19-én indítják útjára egy hatalmas fúvószenekar felvonulásával.

Olaszország mellett egy bolgár település, pontosabban a világ hatodik legöregebb városa is elnyerte a megtisztelő Európa Kulturális Fővárosa címet. Plovdivot, amiért harcoltak már a görögök, a rómaiak, a bizánciak és a törökök is, eredetileg a trákok alapították a Kr. e. 7. században. De mivel nem süppedt bele a múltba és szereti az újításokat is, a hét dombra épült bolgár város 2019-ben egy éven át mutathatja meg kulturális, történelmi szépségét és turistacsalogató programjait.

Ünnepeljen a 300 éves miniállam lakóival!

Németország fővárosa és a határon túli miniállam, Liechtenstein, jubileumi lázban ég 2019-ben. Az osztrák és a német határ közé beékelődött Lichtenstein idén ünnepli 300. alapítási ünnepségét, így egész évben szülinapi koncertekkel, színházi előadásokkal és kiállítás megnyitókkal várja a látogatókat. A rendezvénynyitó partit 2019. január 23-án tartják. Az esemény egy országos megmozdulás lesz, ami Liechtenstein egységét szimbolizálja. Az állam mind a 11 kistelepüléséről útnak indulnak majd az emberek, hogy összetalálkozzanak a Scheidgraben-nél, ami anno egy határvonal volt az alsó- és felső területek között. A találkozóra az érdeklődő utazókat is várják.

Szintén nagy esemény lesz, mikor 2019. február 26-án megnyitják a Landesmuseum speciális kiállítását, mely a hercegség kialakulásának történetét meséli el. De a túrázókat minden bizonnyal a Liechtenstein Weg is vonzza majd, amit május 25-én nyitnak meg a nagyközönség előtt. A 75 kilométer hosszú gyalogút végigkanyarog az egész hercegségen és minden fontos, érdekes látnivalóhoz elér. A túrázók pár nap alatt bejárhatnak egy teljes országot (szállást biztosítanak számukra); a látványosságok mellett pedig felkereshetik a legjobb kilátó- és pihenőpontokat, illetve a kisebb kiállításokat.

Berlinben a 100 éves Bauhaust és a fal lebontását ünnepelheti

Berlinben rögtön két jubileumon is részt vehetnek azok, akik éppen 2019-re terveznek egy fővárosi kiruccanást. A korábbira, vagyis a Bauhaus stílus 100. évfordulójára szervezett Bauhaus Fesztiválra január 16. és 24. között kerül sor. A kilenc napos esemény alatt lesznek koncertek, szabadtéri installációk, színházi- és táncos előadások, beszélgetések és workshopok is. A Bauhaus 100 ideje alatt úgy ismerhetik meg a stílust és a hozzá kapcsolódó kortárs művészeteket, mint eddig soha. A nyitóprogramról és a díjköteles előadásokról, városvezetésekről a visitberlin.de oldalán olvashatnak részletesen, német vagy angol nyelven.

A berlini fal leomlásának 30. évfordulójára nagyon sok mindent kitalált a város. Ha tehát 2019. november 9. körül érkeznének a városba, és érdeklődnek a kelet- és nyugat-német kettéosztottság történelme, a szabadság utáni vágy és a fal művészi értékei után, akkor ne hagyják ki a témákkal foglalkozó színházi darabokat, művészeti foglalkozásokat és fotókiállításokat sem. Vagy csak sétáljanak egyet a fal környékén és nézzék meg rajta a sokatmondó festményeket, amiket a helyiek foggal-körömmel védenek a megsemmisüléstől.

Pipáljon egyet a bakancslistáján: nézze meg a Tádzs Mahalt!

Az indiai Agra városában magasodó Tádzs Mahal, melyet sokszor a világ hét új csodája között emlegetnek, 1632-ben épült a mogul uralkodó, Sáh Dzsahán feleségének poszthumusz ajándékául. A hófehér márványépület lett Mumtáz Mahal otthona az örökkévalóságig. A hatalmas sírkamrát több százezren keresik fel évente, de egy évig, csak a felállványozott tornyokat láthattuk, mivel a dómot és a tornyokat mind meg kellett tisztítani a rárakódott szennyeződésektől. A Tádzs Mahal 2019-ben újra ragyog majd, és visszanyeri eredeti pompáját.

Bár a jegyek nemrég a külföldi turisták számára megdrágultak, ha így is látni szeretnék a megújult mauzóleumot, érdemes november és március között odautaznia, még mielőtt megérkezne a monszun a vidékre.

Vagy járja be az ősi romvárost, Petrát!

Egyre nagyobb az izgalom a jordániai Petra városa körül – melyet a világ hét új csodája közé választottak – ugyanis a vörös sziklába vájt város mellett 2019 elején megnyílhat az új Petra Múzeum. A múzeum alapkövét 2014 októberében rakták le és a munkálatok 2017 januárjában kezdődtek el. Az idei év végére pedig úgy tűnik, hogy a modern, interaktív technológiákkal felszerelt, nyolc galériából álló kiállítótér 2019 elejére elkészülhet.

A tervek szerint több mint 300 műtárgyat és számos információs anyagot láthatnak majd az érdeklődők. Jordániába, pontosabban a fővárosába Ammánba, 2018. október 28. óta utazhatunk közvetlenül, heti két alkalommal Budapestről, a Ryanair járataival.

Remek kiállításokért irány Prága!

Prágát senkinek nem kell bemutatni, de a város Nemzeti Múzeumának története és érdekes kiállításai már nem mindenki előtt ismertek. 2018-ban azért figyeltek fel rá megint az érdeklődők, mert azzal együtt, hogy falai közt megnyílt egy gondolatébresztő kiállítás, újra kitárultak a 2011 óta zárva tartott történelmi épületrész kapui.

A felújítás befejeztével 2018. október 28-án itt nyitották meg a Cseh-Szlovák/Szlovák-Cseh Kiállítást, ami Csehszlovákia megalakulásának 100. évfordulójára állt össze. A video-mapping (épületvetítés) technológiával is operáló kiállítást 2019. június 30-ig lehet megtekinteni.

Már most készülhetnek a nyári repkedésre

A Wizz Air 2018 közepén jelentette be 2019. évi nyári menetrendjét, melyben sok új és régi kedvenc útvonal szerepel. Az összesítések szerint a magyar utazók Európában és a kontinensen túl 31 országba közlekedő 82 útvonal közül válogathatnak majd, ha elkezdik tervezgeti a tavaszi kiruccanásokat vagy a nyári szabadságot.

A fapados légitársaságok eddig 8 új járat indítását jelentették be 2019-re, Budapestről és Debrecenből egyaránt. A Budapest-Cork járatról már itt az oldalon külön is beszámoltunk. Ezen az útvonalon a Ryanair repül április 4-től. Nantes-be a Transavia repül majd április 7-től; Cagliari, Sevilla és Bari városait pedig szintén a Ryanair gépeivel érhetjük el május 1-től. Debrecenből Lárnaka, illetve Palma de Mallorca irányába indulhatunk majd el a Wizz Air fedélzetén március 31-től; Málta szigetére pedig április 1-től.