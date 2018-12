Dubaj legfrissebb építészeti projektjei finoman szólva is döbbenetesek

A világ egyik legexcentrikusabb városában szeretik feszegetni a határokat, amikor építkezésről van szó. Ha luxushotel épül, akkor kell bele minimum egy esőerdő. Ha pedig VR Parkot akarnak nyitni, akkor kapásból megcsinálják a világon a legnagyobbat. 2018-ban is volt néhány nagy durranás, és már most lehet tudni, hogy a dizájnőrültek és az élményvadászok jövőre sem fognak unatkozni. Mutatjuk az idei és a jövő év legnagyobb szenzációit!

Az ötlet, amely átformálta a város sziluettjét

Ha valaki még nem hallott róla, az sem fog meglepődni az egyik nemrég átadott dubaji látványosság neve kapcsán. A Dubaj Keret ugyanis pontosan az, aminek a neve alapján tűnik: egy hatalmas, aranyozott képkeretre emlékeztető épület, amely befogja a mögötte látszó panorámát.

Az idén megnyílt, 150 méter magas és 93 méter széles építményen 2013-ban kezdtek el dolgozni. A helyét úgy választották meg, hogy rajta keresztül nézve egyik irányból a város régi, másik irányból pedig a hipermodern része látszódjon.

Az épület, amellett, hogy abszolút meghatározza és félreismerhetetlenné teszi a város látképét, egyféle szimbóluma is Dubaj történelmének. A benne található galériák a múltról és a futurisztikus jövőről mesélnek, míg a hatalmas ablakokon kitekintve a lábaink előtt láthatjuk a város jelenét. A Keretben természetesen panorámalift is van, amely 75 másodperc alatt repít fel 150 méteres magasságba, ahol a naplementét csodálva lehet kávézni. A belépő 50 dirham, ami átszámítva körülbelül 3 800 forint.

Egy szentély a virtuális valóságnak

75 ezer négyzetméteren és két szinten nyílt meg idén a Dubai VR Park, ami nemcsak a városban, hanem a világon is a legnagyobb. A témapark a virtuális és a kiterjesztett valóság (például ha a telefonunk képernyőjén keresztül olyan elemeket látunk a valós térben, amelyek egyébként nincsenek ott) attrakcióinak olyan tárháza, ahonnan nem könnyen szabadul az ember.

A látogatás nincs korosztályra szabva – vannak gyerekeknek való játékok, oktató jellegűek, több játékost igénylőek, és persze egyszemélyesek is. Lehet lazítani, sportolni, küldetést teljesíteni, vagy akár rettegni is, ha valaki épp arra vágyik. A Dubai Drone például egy futurisztikus utazásra visz 2050-be, ahol már légitaxik fuvarozzák az utasokat. A történet szerint a mi taxink útközben éppen meghibásodik.

A Geminose egy über cuki, nagyon színes világ gyerekeknek, míg a Payday-ben a játékosok egy bankot rabolhatnak ki. A VR Parkba a belépés ingyenes, az egyes játékokért viszont fizetni kell, egy-egy menet ára 15-45 dirham (1 200-3 500 Ft).

A szálloda, amelyben esőerdőt növesztenek

Azaz a Rosemont Hotel and Residences, amely még meg sem nyitott, de már most úgy beszélnek róla, mint a szállodáról, amely a luxus fogalmát egészen új dimenzióba helyezi. Már pusztán az, hogy ez lesz az első hotel a világon, amelyben esőerdő van, roppant ambiciózussá teszi a projektet.

És nem aprózták el. Az esőerdő önmagában 7 000 négyzetméteres alapterületű lesz, burjánzó, zöld növényzettel, mesterséges tengerparttal és vízesésekkel. És mivel ez mégiscsak hotelnek készült, így medencét és egy méretes kávézót is álmodtak bele. Az eső is folyamatosan kopog majd valahol a leveleken, de soha nem ott, ahol a látogatók vannak, erről szenzorok gondoskodnak.

Az épületben található hatalmas erdő mellett másra is rácsodálkozhatunk. Először is nem egyetlen felhőkarcolóról beszélünk, hanem rögtön kettőről. A 47 emeletes létesítményben a trambulinparktól kezdve a gyerekjátszótérig szinte minden lesz. Plusz három étterem, edzőterem, bowlingpálya, spa és egy végtelenített víztükrű, kültéri medence, amely az épület középtáján helyezkedik el: a sziluettet finoman megbontva nyúlik ki az ég felé, így az átlátszó fenekű medencében, a semmiben lebegve lehet csodálni a tájat vagy a csillagokat.

Egy élménypark, amely újabb legekről szól majd

A Six Flags Dubai nem az első és nem is az utolsó vidámpark a városban, hisz már most is bőven van miből válogatni. Az építők azonban azt ígérik, hogy sokkal nagyobb és jobb lesz, mint bármelyik másik a világon. A park attrakciói azt sugallják, hogy amolyan „ezt látni és átélni kell, hogy elhidd" hely lesz, ahova mindenki kötelezőnek érzi majd a belépést.

A Six Flags a világ legnagyobb vidámpark részvénytársasága, amelynek csak Észak-Amerikában 14 különböző szórakoztató parkja van. Dubajban nagy dobásra készülnek, és idehozzák a szórakozató parkok legjavát: lesznek attrakciók a földön és a levegőben, félelmetes hullámvasutak, és néhány titkos szenzáció, amelyről egyelőre még nem nyilatkoztak. A parkot várhatóan 2019 második felében nyitják majd meg.

Látta már a London Eye-t? Ez a kerék nagyobb!

Az Ain Dubai, vagy más néven Dubai Eye egy hatalmas óriáskerék, mely londoni kollégájához hasonlóan átlátszó kabinokban szállítja körbe-körbe a panorámára áhítozókat. Hogy mitől más? Leginkább attól, hogy műfajában egyelőre ez a világon a legnagyobb, pontosabban ez lesz, amikor 2019-ben megnyitják a nagyközönség előtt.

A 210 méter magas kerék a legtöbb dubaji felhőkarcoló csúcsánál is magasabbra visz, így a kilátást valóban nem zavarja majd semmi. A 48 kapszula mindegyike körülbelül 30 négyzetméter, és természetesen 360 fokos panorámát biztosít. Egy ilyen kabinba egyszerre negyvenen szállhatnak be, és mivel a menetidő 45 perc, légkondicionáló berendezéssel tartják a levegőt kellemesen hűvösen.

Az Ain Dubai a Bluewaters Island-en kapott helyet, ahonnan többek között a Palm Jumeirah, a Burj al-Arab és a Burj Khalifa, azaz Dubaj leghíresebb építményei tökéletesen láthatóak.

A jövő múzeuma

És ez ebben az esetben nem csupán egy figyelemfelkeltő közcím, hanem szó szerinti fordítás. A Museum of the Future a jövőbe mutat utat, és nem csak átvitt értelemben. A megnyitót 2020-ra ígérik, így a megvalósított elképzelésekre még várni kell, de a tervek valami egészen lenyűgöző dolgot sejtetnek.

Önmagában az épület is meglehetősen szokatlan, leginkább egy oldalára fordított ellipszisre emlékeztet. Az ellipszis belseje azonban üres, így a múzeum valójában a keretben kap helyet. Feltűnő épületekből nincs hiány Dubajban, és a Jövő Múzeuma is szépen illeszkedik majd ebbe az excentrikus társaságba. Az ötlet kétségkívül figyelemre méltó: a múzeum, amely a jövő technikai újításait, lehetőségeit és dizájnját mutatja be, már megjelenésében is túlmutat a hagyományos épületeken.