Járja be velünk Petrát, a sziklákból faragott, eldugott ősi romvárost!

Száz méter magas sziklák, egy szűk szurdokban vezető út, kétezer éves barlanglakások, és a vörös homokkő ezer árnyalata napszaktól függő színekben váltakozva. Petra romvárosáról fotót a nyolcvanas évek végén karácsonyra kapott Monopoly játéktábláján láttam először, a jordán romváros birtoklevelét megszerezve pedig pont úgy lehetett a mezőre lépő játékostársaktól sarcot vonni, ahogyan az első században ott élő nabateusok is tették a földjükön áthaladó kereskedő karavánokkal. Ez az ókori arab nép egészen különleges, zárt birodalmat faragott magának a sivatag szikláiból, gondosan elrejtve vízhálózattal teleszőtt oázisát a világ szemei elől. November végén már nemcsak kartontáblán, hanem teljes valójában is láthattam ennek az egykor izgalmasan virágzó birodalomnak a nyomait. Tartsanak velünk most önök is, és lapozgassák végig albumunkat, amit a világ egyik újkori csodájáról, a két karavánút találkozásánál alapított Petráról hoztunk!