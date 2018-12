Jövőre a százéves Bauhausra emlékezhetünk

Jövőre is megtartják a Budapest100 rendezvény, ami arra hívatott, hogy összehozza a városlakókat és épületeiket. Az esemény a honlap szerint május 4-5-én lesz, és 2019-ben különleges tematika mentén szerveződik.

A fő szervezőerő pedig a Bauhaus mozgalom lesz.

A huszadik század egyik legjelentősebb művészeti ága egy németországi iskolából fejlődött ki, és épp jövőre ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját. A Bauhaus a magyar főváros építészetére is hatással volt az 1920-as évektől az 1940-esekig.

A stílus magában hordozta a funkcionalitást és a letisztult, szép formákat. Aki progresszív építészetet akart a korban művelni, az előbb-utóbb a Bauhaus formavilágához nyúlt.

Így születtek olyan épületek, mint a honlap által a példák közt felsorolt, Hajós Alfréd tervezte Attila úti lakóház, Hofstätter Béla és Domány Ferenc alkotása a Margit körúton, vagy épp a hegyvidéki villák egyike-másika. Így hát nem is lesz meglepő, ha a jövő májusi rendezvényen ezekbe is be lehet majd kukkantani.