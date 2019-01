Ezekért utazzon idén Európa két kulturális fővárosába!

Az Európa kulturális fővárosa program 1985-ben indult, és Athén volt az első, amely elnyerte ezt a címet. Az Európai Unió által adományozott rangot egy évre kapja meg a kontinens egy vagy két települése. Ez alatt az idő alatt nemcsak arra van lehetőségük, hogy megmutassák magukat a világnak, hanem arra is, hogy felfuttassák a helyi turizmust. 2019-ben két kulturális fővárosa lesz Európának, az egyik a bolgár Plovdiv, a másik az olasz Matera.

Plovdiv #együtt

Bulgáriában jól megjegyezhető hívószót találtak a kampányhoz. „Együtt" lett a programuk mottója, és ezt fejezi ki logójuk is, amelybe mindent belesűrítettek, amit a városról tudni érdemes. Elsőre csupán hét egymást ölelő ívet látunk, ám ha megnézzük a hozzá tartozó rövidfilmet, kiderül, hogy ebben a néhány egyszerű vonásban benne van a táj és a dombok, a történelmi műemlékek, a folyó hullámzása, a történelem, az írásmód, a macskaköves utcák és a cseréptetős háztetők. Ez mind #együtt jelenti Plovdivot.

A világ hatodik legöregebb városán nyomott hagytak a görögök, a rómaiak, a bizánciak, így a műemlék is rengeteg. A Marica folyó két partján elterülő település hét dombra épült – igaz, az egyiket már elhordták, amikor kőbányát létesítettek benne.

Bulgária második legnagyobb városának legfőbb vonzerejét az óváros kanyargós, macskaköves utcái, a 2. századból fennmaradt, részben újjáépített római emlékei, illetve a Dzsumaja Mecset jelentik.

A közelmúltban fejeződtek be a felújítási munkálatok a Car Szimeon Kertekben, amelynek legfőbb látványosságát a zenélő szökőkútja jelenti. Ez sötétedés után látványos igazán, amikor a víz játékát színekkel festik meg, de hetente háromszor különleges fény-víz-zene show-t is bemutatnak.

A Kapana művészeti negyedben pedig az is jó program, ha egyszerűen csak barangolunk egyet. Egyik részén bárok és klubok, míg másik részén tradicionális bolgár kézműves termékeket árusító boltok találhatók.

Művészet a szélben és a házfalakon

Plovdiv kulturális értelemben is az ország egyik legfontosabb városa, számtalan zenei és művészeti fesztivált rendeznek itt. Most, hogy elnyerték az Európa kulturális fővárosa címet, még jobban felpörgették az eseményeket. Van a kínálatban zene, tánc, irodalom, színház, képzőművészet, film, fotográfia, és még számtalan kortárs és hagyományos művészeti forma.

A Plovdiv Karavana már önmagában is egy roppant izgalmas projekt. Június 1-től 10-ig tart az eseménysorozat, ahova belga, francia, olasz és svájci művészek érkeznek autón, biciklin, gyalog és lovon, hogy vándortábort létesítsenek három különböző helyszínen. Összesen 13 társulat, azaz körülbelül kétszáz művész és technikai ember dolgozik majd a különböző előadások megvalósulásán. Ezen kívül lesz többek között swing fesztivál és operabemutatók, de helyet kaptak a kínálatban olyan kisebb, izgalmas performanszok is, mint amilyen a Cal y Canto Teatro „Szelek kertje" légiesen látványos előadása is.

A Puldin Ethno Fest egy hatalmas nemzetközi kézműves fesztivál, ahol a hagyományőrző technikák bemutatása mellett a népek zenéi is megszólalnak. A francia Compagnie Acte „Lieu d'être" fantázianevű kísérlete is nagyon érdekesnek ígérkezik, amelynek előadásai május és június folyamán zajlanak majd, de az előkészületeket már most megkezdték. A francia művészek több mint negyven helyi család bevonásával készülnek a bemutatóra, melyben a házak is fontos szerepet kapnak. Az épületeket ugyanis táncművészek teszik élővé, miközben a házak erkélyén, sőt, falain táncolnak.

A nyomornegyedtől a világhírig

Az olasz Matera legfőbb nevezetessége a Sassi di Matera, amely 1993 óta az UNESCO Világörökség része, előtte azonban súlyos kálváriát járt meg a híres negyed. Az ősidők óta lakott barlanglakásokból a 20. század közepére szükséglakások lettek, és történelem ide vagy oda, a Sassi di Matera Olaszország legnagyobb nyomornegyedévé vált. A 80-as években rehabilitálták a területet, a lakosokat pedig kiköltöztették a vizet és villanyt is nélkülöző helyiségekből. Olyannyira sikerült kipofozni a környéket, hogy felkerültek a világörökségi listára, az idén pedig Plovdivval osztoznak Európa kulturális fővárosának címén.

Aki ma látogatja meg a Materát, nem is hinné, hogy a barlangokban még az 1950-es években is éltek emberek. Pedig amikor elkezdték a terület helyreállítását, 18 ezren laktak a több mint 3000 lakásban. Ehhez jött még csaknem 80 templom, amelyek így együtt ki is adnak egy kisebb várost. Noha ez Matera legfőbb látványossága és legrégibb része is egyben, a modern(ebb) városnegyed is kifejezetten hangulatos. A Piazza Vittorio Veneto a mostani Matera központja – a régi városközpont közepe pedig a Piazza Duomo.

Matera jellegzetes hagyománya a Madonna della Bruna, azaz a város védőszentjének ünnepe, de több, ismétlődő fesztivált is rendeznek a városban, többek között a Festival Gezziamoci dzsesszfesztivált és a Women's Fiction Festival, amely a női szerzők ünnepe. Ezek az események most számtalan másikkal egészülnek ki a 2019-es rendezvényeknek köszönhetően.

Dallamvariációk kürtre és répára

Basilicata régiójának, ahol Matera is található, több mint 130 települése van – ezek legtöbbje saját fúvós zenekarral rendelkezik. A kulturális évet január 19-én nyitják meg hivatalosan, amikor már kora reggeltől érkeznek majd az utakon a zenekarok a szélrózsa minden irányából, és több mint kétezer zenész ünnepli a várossal a jeles eseményt. Napnyugtára a Sassiba érkezik az összes banda; sok-sok gyertya világítja majd meg az ősi városrész minden szegletét, terét és kapualját, ahol egy-egy zenekar tölti meg dallamokkal az éjszakát.

Az év programjait figyelemfelkeltő témakörökbe sorolták – hiszen ki ne lenne kíváncsi arra, hogy mit hozhat például az Ősi Jövő, a Folytonosság és Szétszakadás, esetleg az Utópiák és Disztópiák? A Roots and Routes (Jelentése: Gyökerek és Utak) témakörébe tartozik például az ehető zenekar programja. A bécsi Vegetable Orchestra, azaz Zöldség Zenekar friss zöldségeken zenél, emellett bemutatja az ehető hangszerek elkészítését, illetve tematikus vacsorákat is rendez.

Az Ősi Jövő többek között egy Apollo 11 koncertet is magában foglal. Ezt, a Holdra szállás 50. évfordulóján Brian Eno, zenész és vizuális művész fogja levezényelni, miközben vetített képeken keresztül is megkomponálja az Apollo Soundtrack európai premierjét. Az Utópiák és Disztópiák témakörébe pedig olyan programok tartoznak, mint például az Open Playful Space (#OPS), amely a játékot, a sportot és a művészetet nyitott, bárki számára elérhető közterületeken értelmezi, és fedezi fel újra.