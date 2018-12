Egyre többször hallani buliba fulladó karácsonyról, de olvasóink például mit szólnának ahhoz, ha egy seregnyi ember énekelne az ablakuk alatt hajnalban, mint Puerto Ricoban? Vagy ha hó helyett, homokot söpörnének le a cipőjükről, mint Ausztráliában? A világ számos helyén még csak nem is fenyőfát díszítenek ilyenkor, és rénszarvas helyett is olyan állat vagy jármű az ünnep egyik szimbóluma, ami éppen kéznél van. Fotókon mutatjuk, hogy ünnepel a világ az év utolsó hetében.

Ausztrália

A karácsonyi ünnepek egyben a nyári szünet elejét is jelentik, úgyhogy sokan ilyenkor piknikeznek vagy kempingeznek egyet. A Mikulás szánja Ausztráliában is megjelenik, igaz, nem rénszarvasok, hanem hat fehér kenguru húzza. Nemcsak a szarvasok pihennek, a Mikulás is a tengerparton tölti az idejét, vastag ruháit pedig kicsit könnyedebbre cseréli.

Az egyik legjellegzetesebb ausztrál hagyomány a karácsonyi felvonulás, melyet advent idején minden nagyvárosban megrendeznek, de általában minden kisebb-nagyobb településen van valamilyen móka vagy fesztivál.

Jamaica

Az ünnepek legfontosabb eseménye a 'Gran Market', ami az év legfontosabb eseménye is egyben. Egész éjjel folyik a mulatság a nagy karácsonyi vásáron, ahol a boltok az ételtől a dekorációig szinte mindent árusítanak.

Persze, van, aki nem a pénzét akarja költeni, egyszerűen a hangulat kedvéért keresi fel a vásárt. Ilyenkor zajlik ugyanis a Jonkanoo névre keresztelt látványos, jelmezes felvonulás.

Japán

A japánok karácsonya sokkal inkább romantikus, mint vallásos ünnep. Nagy divat ilyenkor a randi, ezért az ünnepek itt inkább a Valentin napra emlékeztetnek. Karácsonyi ételek tekintetében abszolút favoritnak számít a sült csirke, pontosabban annak KFC-ből rendelt változata, valamint a hagyományos karácsonyi torta, a kurisumasu keeki.

Ez utóbbi egy sima piskótatorta, amit tejszínhabbal és eperrel díszítenek. A japán karácsony fontos kelléke még a fény, azaz a díszkivilágítás - a legnépszerűbb látnivalók közé tartozik a tokiói Starlight Garden, azaz Csillagfény Kert.

Fülöp-szigetek

A szigeteken imádják a karácsonyt, és olyan korán nekilátnak az ünneplésnek, ahogy csak lehet. Már szeptemberben elkezdik játszani az ünnepi dallamokat a boltokban, és a díszek az ősz folyamán mindenhova kikerülnek. Sok kézműves, helyi dísz kagylóhéjból készül.

A nyugati szokásokat nagyrészt átvették: van karácsonyfa, Mikulás és ajándékozás. Jellegzetes édességük a tömör tésztájú, cukros gyümölcsökkel sűrűn megpakolt gyümölcskenyér, és a gyümölcssaláta.

Indonézia

Noha a lakosságnak csupán a tíz százaléka keresztény, még így is több mint 20 millió emberről beszélünk. Itt is jellemzően műfenyőt használnak, Balin pedig egészen eredeti ötlettel álltak elő: tyúktollakból készítik a karácsonyfát.

A különleges dekorációt a világ minden részére exportálják. A hagyományos 'Penjor' is a karácsonyfát helyettesíti. Ez egy hosszú, hajlított bambusz rúd, amelyre kókusz leveleket kötöznek.

Puerto Rico

Az éneklés viszi a prímet az ünnepek idején. A Parranda nevű hagyomány lényege, hogy a baráti társaságok összeállnak, és énekelve járják végig a házakat. A buli eleve nem indul el este tíz előtt, így mire hajnalban a dalolásnak vége szakad, egész nagy kíséretet gyűjtenek maguk köré.

December 28. egy kicsit a Bolondok napjára emlékeztet, ilyenkor ugyanis az a szokás, hogy megviccelik egymást, de olyan helyek is vannak, ahol felvonulást rendeznek ezen a napon.

Hongkong

Ez az évnek az az időszaka, amikor Hong Kong teljes pompájában ragyog, mivel minden üzlet, hotel és étterem azon van, hogy lepipálja a többieket. Az eredmény maga a szemkápráztató varázslat.

Hogy fokozzák a hangulatot, rengeteg programot szerveznek, ilyen többek között az a hatalmas, ingyenes lézer -és fényfesztivál, amit a vízparton mutatnak be november végétől, február közepéig.