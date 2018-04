Újabb hosszú hétvége következik: vannak ötleteink!

Igen, sejtjük, hogy kétségbe van esve, mert már megint itt van négy nap, amikor el lehet utazni valahová. De hová? Szerencsére akadnak még jó helyek a tarsolyunkban, ahová könnyedén elugorhat.

Belföldi lazulás: Kőszeg

Rég ajánlottuk már ezt a várost, pedig aktualitása nem múlik: most is bűbájos hely, pompás természeti környezetben, mely kirándulásra csábít. Ráadásul a hosszú hétvégére több izgalmas programot is felfedeztünk itt és a környéken.

Április 27. és 29. között Pannon Természeti Élménynapok lesznek a Natúrparkban, ami határon átnyúló élményeket jelent 3 napon át Burgenlandban és Nyugat-Magyarországon. Ennek során különleges szakvezetéseken vehetünk részt, például megnézhetjük Európa legnagyobb denevérkolóniáját Léka várában, de lesznek holdfénytúrák is a natúrparkokban és csillagvizsgálás is.

Április 28-a ugyanitt a nap a családi élmények jegyében telik. A 75 (!) programot kínáló programfüzetet itt töltheti le. Az eseményekre helyet itt foglalhat az űrlap kitöltésével.

Ha hosszú hétvége, akkor Szeged! Újabb hosszú hétvége, amit érdemes lesz Szegeden eltölteni! Amellett, hogy részt vehet a régi majálisokat idéző programokon, az Egyetemi Tavasz rendezvény koncertjeit, előadásait, kiállításait is élvezheti. Fürödjön a Napfényfürdőben, barangoljon a Szegedi Füvészkertben vagy Vadasparkban, kóstolja meg a kihagyhatatlan szegedi halászlét, élvezze Szegedet!

Április 28-án Kőszeg városában a baglyokról tudhat meg többet, ugyanis Szemtől szemben a baglyokkal címmel családi napra, előadásra és éjszakai madárbemutatóra kerül sor. A helyszín a Chernel Kert Bechtold István Látogatóközpontja, a részvétel pedig ingyenes. Ezen a napon 10 és 17 óra között (ingyenesen) látogatható a kőszegi Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont és a Chernel-kert (tematikus kiegészítőkkel, úgymint baglyos feladatlap, keresztrejtvény, színező, stb.)

20 órától kezdődik az előadás a baglyokról a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontban. Az előadást követően szakvezetett sétán vehetnek részt az érdeklődők a Chernel-kertben, és személyesen találkozhatnak a Madárvédelmi Mentőközpontban gondozott élő baglyokkal.

Sörömök

Ugyanezen a hétvégén nem csak a természet szerelmesei fognak örülni Kőszeg térségében, hanem a sörrajongók is, ugyanis ekkor kerül sor a 3. Kézműves-Sör-Majálisra is a városközpontban.

A hétvége folyamán több, sörrel kapcsolatos ingyenes rendezvényre is sor kerül egymással párhuzamosan.

A Jurisics vár szomszédságában már pénteken megnyílik az I. Kőszegi Sörsétány, a programsorozat nyitórendezvénye, mely egy esti koncerttel zárul. A városnak saját söre is van, a Kőszegi sör, mely immár második születésnapját ünnepli – méghozzá egy új ízvilágú sörrel. Szombaton és vasárnap hagyományőrző programokkal és májusfa-állítással várnak mindenkit a Fő térrel, ahol sramli zene mellett kóstolhatják a kézműves söröket. Április 30-án a Hotel Írottkő bárjában az ínyencek sörkóstolón vehetnek részt, és a város 122 éves sörtörténelméről is tanulhatnak. Ez utóbbi eseményre regisztrálni szükséges. Ugyanezen a linken részletes programot és programtérképet is talál.

A hosszú hétvége ráadásul garantáltan emlékezetesen zárul majd Kőszegen, mert május 1-jén zenés ébresztővel kedveskednek az utcákon.

Csillogó napsütés: Nizza

Ki ne vágyna egy kis glamúrra abban az időben, amikor a Cannes-i Filmfesztivál is zajlik?! Nizzába szerencsére fapadossal is elrepülhet, és ha megteszi, garantáltan befutottnak érzi majd magát a hosszú hétvégén. Egyre ügyeljen: május 1-je Franciaországban is ünnepnap, így nem közlekednek a buszok, és a múzeumok is zárva tartanak. Ha pénztárcabarát hétvégét szeretne itt eltölteni, vannak ötleteink, és azt is eláruljuk, melyek a kihagyhatatlan élmények a francia partokon.



Ha a művészetek szerelmese, Nizza környékén bőven akad látnivaló: a Chagall múzeum Cimiez-ben, a Picasso múzeum Antibes-ban és a Jean Cocteau múzeum Mentonban. Vasárnap délutánonként ingyenes koncertet adnak a Promenade du Paillon végén található tengerparti pavilonnál.

Travelo-tipp ha vásárolni szeretne, vasárnapra időzítse. Franciaországban hosszú időn át zárva tartottak a kiskereskedelmi üzletek vasárnaponként, és a helyiek hozzászoktak, hogy ilyenkor otthon maradnak. A Galeries Lafayette, a H&M és a Nice Etoile bevásárlóközpont is nyitva tartanak ilyenkor a belvárosban, ami szinte kihaltnak tűnik. Ilyenkor érdemes megrohamozni a boltokat!

Ha szereti az antikvitást és a bolhapiacokat, akkor hétfőn keresse fel a Cours Saleya piacot, mely a hét minden napján árul normál piaci termékeket, de hétfőnként bolhapiaccá alakul: egy hatalmas szabadtéri múzeumként kell ezt elképzelni, ahol a francia padlásokon porosodó összes holmi előfordulhat. Ellentétben a hétköznap a piacon árult portékával, az ilyenkor árult csecsebecsékért alkudni kell, amit érdemes egy udvarias „Bonjour Madame/Monsieur" felütéssel kezdeni, különben nem fogják komolyan venni.

Tavasszal jobb, mint nyáron: Athén

A múltkor láttunk egy lenyűgöző rövidfilmet a mai Athénról, úgyhogy nem kérdés, hogy szívesen töltenénk itt egy hosszú hétvégét abban a városban, ahol ilyen színpadias keretek között ér össze régi és új.

Érdemes is tavasszal menni, mert nyáron könnyen lehet, hogy a nagy hőségben nem fogja élvezni. Már régen elárultuk, mit érdemes itt egyetlen hétvége alatt bejárni, de ha már több napot is ott tölt, érdemes kimozdulni a városból. Több lehetőség is nyílik egynapos kirándulásra, és egyik jobb, mint a másik.

Szunion-fok

Athéntól mindössze hetven kilométerre található Szunion, amit lefogadunk, hogy ismer már képekről. Azt biztosan nem tudta viszont, hogy még egy Lord Byron-hoz hasonló nagyság sem tudott ellenállni a gyermeteg graffitizés lehetőségének ezen a történelmi helyen. Ha pontosan meg akarja majd keresni, melyik oszlopba véste nevét a költő, itt kaphat útmutatást. Szunion templomát Poszeidónnak szentelték, és a szirtfok, ahol áll, az utolsó volt, amit a tovahajózó hellének láthattak szülőföldjükből.

A látogatásra két időpont a megfelelő: a kora reggeli órák, ha nem bírja a tömeget, és szeretné átadni magát a hely hangulatának, vagy a napnyugta, mely Instagramra kívánkozik. A buszmenetrend elég komplikált, és napnyugta előtt indul az utolsó járat (menetrendet itt talál, de érdemes előtte felfrissíteni ismereteit a görög ábécé betűiről). Athénban a főtéren, azaz a Szintagma téren fel tud szállni rá. Esetleg érdemes taxit is fogni, de a legegyszerűbb egy vezetett túrához csatlakozni, ezek általában délután 5-kor indulnak, és négy óra hosszúak, ráadásul a túrába egy fürdőzés is belefér – az út a tengerparton, idilli falvak és strandok mentén halad.

Hajókázás: Hydra, Poros és Aegina szigetei

Ez az egyik legnépszerűbb egynapos kiruccanás Athénból, amit nem csak a turisták, a helyiek is kedvelnek. A szervezett túra első megállója, Hydra, három órányira van Athéntől. A festői helyet a világ 12 legszebb szigete közé választották, és járművek itt egyáltalán nincsenek. Ez Görögország „Szentendréje" – számos művész alkot itt, az utcákon sok galériát lát majd. A hajó itt két órát parkol, ami elég arra, hogy a házakat fényképezze, megcsodálja a kolostort, és igyon egy kávét. Innét egy órányira található Poros, ahol 50 perc áll rendelkezésre, hogy az utazó felsétáljon egy történelmi óratoronyhoz, és megcsodálja a kilátást. A következő megálló már Aegina: ezen a nagy szigeten terem állítólag az országban a legfinomabb pisztácia, és érdemes itt megnézni Aphaia templomát is a közel két és fél órás megálló alatt.

Ha nincs kedve ennyit hajókázni, akkor külön-külön is meglátogathatja a szigeteket menetrendszerinti szárnyashajóval: Aegina csupán negyven perc Pireuszból, Hydra pedig bő egy óra. A kikötőváros Athén központjából nagyjából tizenkét kilométerre fekszik, és villamossal is elérhető.

Aktív kikapcsolódáshoz is: Stockholm

Ha esetleg rettegve gondol a nyárra, és már most túl melege van, ne a mediterrán térségbe menjen, hanem inkább észak felé, ahol pont kellemes városnéző időjárás várható. Stockholm híresen drága város, de szerencsére tudunk ajánlani olyan programokat, melyekre nem megy rá a nadrágja.

A városban remek szervezett túrák vannak, és árban sem olyan vészesek, mint amennyire érdekesek. Szeret kocogni? Képzelje el, a svédek kitalálták, hogy egy másfél órás túra keretében fut egy jót idegenvezetőjével, aki közben bemutatja önnek a várost. A másfél órás program ára 200 korona (nagyjából 6 ezer forint). Svédország fenntarthatóság szempontjából a világ egyik legmenőbb helye, amit az is bizonyít, hogy favázas biciklivel is felfedezheti a fővárost. A kétórás, 400 koronába kerülő program érinti a legfontosabb látnivalókat, és néhány „titkos" útvonalat is, amit csak a helyiek ismernek – természetesen a város 760 (!) kilométer hosszú biciklisútjának csupán a töredékét járja be.

Aztán ott vannak azok a jó skandináv krimik. Egyet biztosan ismer, ha más nem, filmről: ez A tetovált lány, Stieg Larsson Millenium-trilógiájának első része. Rajongóknak kötelező program ez a hangulatos, kétórás túra, melynek során a könyv fiktív helyszíneinek nyomába eredhetnek a menőnek számító Södermalm negyedben, melyben a férfi főszereplő, Blomkvist otthona, illetve Salander kedvenc tetoválószalonja is található. A túra szintén 400 koronába kerül fejenként.

Ha gyerekekkel utazik, vagy egyszerűen csak érdekli a történelem, Stockholm egyik legérdekesebb tragédiája egy hajóhoz köthető, melyet ma is megnézhet. A Vasa nevű csatahajót olyan szerencsétlenül tervezték meg a 17. században, hogy vízre bocsátása után nem sokkal, még a kikötőben elsüllyedt. A roncsot egy lelkes kutató találta meg 1956-ban, és örömmel konstatálta, hogy a Vasát nem tette tönkre a sósvízi roncsokat pusztító hajóféreg, ugyanis itt, az édesvízzel kevert kikötőben nem él meg. Részletes történetét megtalálja a múzeum honlapján, melyet előzékenyen magyar nyelvre is lefordítottak. Múzeuma ugyanott található, a Djurgården nevű népszerű kirándulószigeten, ahol a világ első skanzenjét (Skansen) és a Gröna Lund vidámparkot is felkeresheti, valamint a Junibacken-t, melyben Astrid Lindgren gyermekkönyveiből ismert szereplőkkel, többek között Harisnyás Pippivel találkozhatnak a látogatók.