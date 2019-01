Az Alpokat és az olasz tengerpartot is hó fedi

Mint előző nap írtuk, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Szerbia közlekedését is hazavágta a már Magyarországot is elért havazás. A helyzet azonban tovább súlyosbodik a kontinensen, olyannyira, hogy váratlan dolgok is történnek.

A brit Express arról ír, hogy még Dél-Olaszországban is behavazódott a táj a hirtelen hőmérsékleti csökkenés miatt.

A lap szerint a Puglia tartománybéli Marina di Pulsanóban még a tengerpart is fehér lett a szokatlan csapadéktól, amire még a helyiek se nagyon emlékeznek. A meleghez szokott nápolyiak is csak kapkodják a fejüket a nagy hidegben.

Meteorológusuk szerint miközben nagyon nyugaton, a Brit-szigeteken és az Ibériai-félszigeten enyhe az idő, addig Közép- és Délkelet-Európába Finnország felől hideg légtömegek nyomulnak be.

Ausztria és Szlovákia is fehér

A Wetter.at osztrák időjárási oldal arról ír, hogy 20-100 centi közti friss hó eshet még az Észak-Tiroltól a Mostviertelig terjedő országrészeken. Ez azért súlyos, mert sok helyen már eleve esett egy méter az elmúlt napokban.

Nem is csoda, hogy Tirolban (mínusz Kelet-Tirol), Salzburgban, Felső-Ausztriában és Stájerországban is vörös riasztást adtak ki a hó miatt.

A közlekedési helyzet se jó, nehezen járható több fontos autópálya, így a tauerni A10-es, a Bécsből nyugatra vivő A1-es és a fővárost elkerülő A21-es is. Mondani sem kell, a hegyvidéki sípályák megközelítése sok helyen még hólánccal sem egyszerű. A legnagyobb havat egyébként 2317 méteren, a Rudolfshütte-Alpinzentrumban mérték eddig: itt 208 centis a hóréteg. Érdemes ránézni erre a képre is, hogy lássuk, milyen súlyos a helyzet:

Nem egyszerű az élet tőlünk északra sem. A szlovákiai magyar Bumm.sk szerint a havazás, a hófúvás, a szél és az utak jegesedése miatt is figyelmeztetést adtak ki szombatra. Szintén az egész országban havazik, bár nyugaton itt is havas esőre válthat a csapadék délutánra. Átlagosan 15 centi friss havat jósolnak, északon a 20-30 centit is elérheti a hóvastagság.