Jeges utak, egyes helyeken köd és hó nehezíti a közlekedést Szerbia szerte – figyelmeztette az utasokat a szabadkai Pannon RTV.

Szerbia kopaoniki síparadicsoma sokakat vonz Szerbiába, és Belgrád vagy Szabadka most is tartó karácsonyi hangulata is okot adhat egy határon túli kiruccanásra. Téli felszerelés nélkül mégsem érdemes elindulni, hisz az éjjel leesett csapadék ráfagyott az utakra, így azok rendkívül csúszósak. Az autósoknak azt tanácsolják, hogy tartsák be a követési távolságot, és mindenképpen legyen elegendő üzemanyag a járművekben. Azzal is jobb, ha számolnak, hogy a megszokottnál lassabban halad a közlekedés a szomszédos országban.

Hazafele jövet a szerb-magyar határátkelőhellyel is meggyűlhet a bajuk, ugyanis rengetegen várakoznak az átkelésre.

Az elmúlt 12 órá alatt 12 ezren léptek ki Szerbiából és további torlódás várható a hétvége folyamán Magyarország felé. Az illetékesek szerint a következő hét első napjaiban is több órás lehet a várakozás, ugyanis a vendégmunkások ekkor indulnak vissza Nyugat-Európa felé, ezért nem árt, ha élelemmel, meleg takaróval és elegendő itallal is felkészülnek a hazaútra.