Sokcentis hótakaró lepte be Magyarországot

Ahogy az előrejelzések már kb. szilveszter óta mondogatták, valóban megérkezett a nagy havazás Magyarországra péntek este. A Köpönyeg.hu percről percre közvetíti a havazást, amiből nyilvánvaló, hogy az egész országban esik a hó, nyugattól a keleti határig.

Vasárnapig változó, átlag 1-7 centiméter közötti hóvastagság alakulhat ki, keleten fog több hó lehullani.

Az előrejelzések szerint egyébként napközben nyugaton pozitív tartományba mennek át a hőmérsékletek, ezért sok helyen havas esőre, esőre áll át az időjárás, ennek megfelelően a hóréteg is olvadni fog.

Utak, vasutak

Sajnos balesetek is történtek: az M0-s autóúton, a déli szakaszon, a 40. kilométernél három személyautó és egy kisbusz ütközött, és csak egy sáv járható. A Magyar Közút szerint sónedves a gyorsforgalmi utak nagy része,

de az M1-es komáromi szakasza hókásás, az M7-es balatonvilágosi és fonyódi útvonalán és az M6-os dunaújvárosi szakaszán havas, latyakos a burkolat.

A mellékutak természetesen be vannak havazva, ahol intenzíven esik a hó. A Közút azt kéri, mindenki mérsékelje a sebességét, de az útviszonyok miatt más választás nemigen van. Az Útinform oldala szerint több gondot is okoz a hó a közutakon:

Kaposváron, a Zselici úton (67-es főút városi szakasza) négy autó ütközött, a forgalmat elterelik,

A 4-es főúton, Újfehértónál árokba csúszott egy kocsi, félpályás útzár van,

Az M5-ös, M0-s és M1-es autópályák tele vannak a keletről nyugatra az ünnepek után visszatérőkkel. A havazás és a hókotrók külön lassítják a közlekedést. Lelassult a haladás az M5-ösön az M0-s előtt, az M0-son a dunaharaszti terelésnél, az M1-esen az emelkedőkön, valamint a győri elkerülőn. Hegyeshalom előtt 5 kilométeres a torlódás.

Sípályák

Az eplényi Intersport Síarénában a boldogság az úr, szakad a hó náluk is, emellett üzemeltek éjjel a hóágyúk, így már három pályájuk nyitva van. Tolják le a havat a bekötőutakról, de azért téli gumi nélkül (ami amúgy is kötelező) senki se induljon erre.

A mátraszentistváni Síparkban 6 centi friss hó van, két pálya van nyitva, egyet vasárnap terveznek nyitni. Szombaton esti sízés is lesz.

Kékestetőn is havazik, de a sípálya még nincs nyitva. Hivatalos oldaluk szerint szombaton nyit a síiskola. A Kékestető 1014m Facebook-oldal (a nem hivatalos oldal) szerint a pálya csak a jövő hét második felében nyit, addig aki akar, az mehet szánkózni.

A hétvégén már üzemel a Videgrád-Nagyvillám sípálya is, ahol szombaton egy normál és egy bébipálya lesz nyitva a síoktatás mellett. Ők is folyamatosan hóágyúznak, a nyitvatartás egyre bővül, újabb havazást is jósolnak a Facebook-oldalukon.

Cikkünket frissítjük, amennyiben a hóhelyzettel kapcsolatban valami jelentős történik.