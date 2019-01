Megkezdődött a havazás az osztrák hegyekben

Az Alpok északi oldalánál üdülő munkatársunk fotókkal is megerősítette, hogy az újév második napját szinte teljesen betemette a hó Ausztriában. Téli álomvilággá vált a Schladming-Dachstein régió, a Ski amadé területén található Großarltal, a Schmitten sírégió Zell am See-nél és az Almenwelt Lofer-nél is, ahol 12 óra alatt 40 centiméter újhó esett, délután négy óráig. Itt 1620 méteren 170 centi havat mértek.

A sielok.hu oldal január 2-i hírei szerint a tiroli völgyekben 50-100 centiméter hó hullhat hétfőig, de a hegyekben akár két méter hó is várható a héten. A havazás Ausztria nyugati részétől egészen a magyar határig elhúzódik majd.

A havazás két nagyobb hullámban érkezett. Az első - a képek is bizonyítják - már szerdán megkezdődött. Az előrejelzések szerint a havazás és a szél intenzitása is csökken a mai (csütörtök) nap, de péntektől egy újabb tekintélyes mennyiség érkezik.

A síterepek mind figyelmeztetik a síelni indulókat, hogy fokozottan figyeljenek a télies útviszonyokra, az erős havazásra és az orkánszerű szélre, illetve arra, hogy sok helyen nem járnak az ülőliftek a síterepeknél, mivel nagyon erős a szél. De a legfontosabb, hogy vegyék komolyan a lavinaveszélyt. Salzburg, Felső-Stájerország, de főleg Tirol hegyeiben lesz veszélyesebb a helyzet pályán kívül. Tirolban hétvégére érvényben lehet a 4/5-ös figyelmeztetés, a szakértők a pályán kívüli, főleg az erdőhatár feletti síelés veszélyességére hívták fel a figyelmet.