Nemrég adtunk hírt róla, hogy Macedónia fővárosában, Szkopjéban ingyenessé tették a tömegközlekedést, a parkolási díjakat pedig megduplázták, hogy javítsanak a levegő tisztaságán. Most Prágában is hasonló döntésre jutottak: azokon a napokon, amikor erősen szennyezett a levegő, nem kell fizetni a városi buszok és villamosok használatáért – írja az MTI.

Az intézkedés már a szmogriadó legalacsonyabb fokozata esetén életbe lép. Az ingyenesség minden tömegközlekedési eszközre vonatkozik, az viszont könnyen előfordulhat, hogy tömegnyomorban kell utaznia, ugyanis a járművek már egy átlagos napon is túlterheltek.

Prágában évente átlagosan 5-7 szmogosnak minősített nap van, de ez lehet több is, mert tavaly szigorítottak a légszennyezettségi határértékeken. Csehországban a főváros a második legszennyezettebb levegőjű település Ostrava után. Míg az észak-morvaországi városban főleg a gyáripar a felelős a rossz levegőminőségért, Prágában a szennyezés 80 százaléka a közlekedésből származik. A prágai önkormányzatnak olyan tervei is vannak, hogy korlátozza a szilárd tüzelőanyagokkal való fűtést is.

A szomszédos Szerbiában is veszélyesen szennyezett a levegő, a napokban Szabadkán volt a legrosszabb a helyzet. A thaiföldi fővárosban pedig akkora a szmog, hogy az iskolákat is be kellett zárni.