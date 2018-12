Három német karácsonyi vásár, ahol nem érdemes diétázni

Nürnberg

A Miasszonyunk templom előtti főtéren találja a nürnbergi karácsonyi kavalkádot, ahol a helyi mézeskalácsárusok valamiféle titkos recept alapján, egészen egyedi ízű karácsonyi süteményt tudnak készíteni. Az eredeti Nürnberger Lebkuchent a horvát Dnevnik napilap szerint csak ebben a városban lehet megkóstolni, illetve egy kis szerencsével a közeli településeken is ráfuthatunk. Aki inkább sósat enne, az sem marad éhesen: a vásárban 700 éves recept alapján készítik a sültkolbászt; ez szintén helyi specialitás. Forralt bor részről a Feuerzangenbowle (tűzfogó bólé) elnevezésű nemzeti italt ajánlják. Ez egy látványos eljárással készül: az alapja egy alkoholos, forralt bor szerű ital, amelyre egy cukorsüveget helyeznek, amit leöntenek rummal, majd meggyútják, hogy a fém tartóról a cukor beleolvadjon az italba.

Drezda

A drezdai karácsonyi vásár történelme az 1400-as évek elejére nyúlik vissza. A városban már akkor megrendezték az ünnepi forgatagot a főtéren, amikor a kézműves termékek mellett az otthon készített süteményeket is kínálgattak egymásnak a lakosok. A hagyományos finomságokat most is megtaláljuk a vásárban: az úgynevezett Striezel kenyeret, pontosabban fonott-kalácsot érdemes ebben a városban megkóstolni, de egyéb házi készítésű karácsonyi süteményeket, pörkölt mandulát és különböző ízű forralt bort is készítenek az árusok. A látogatókat a finom falatok mellett élő koncertekkel és szórakoztató előadásokkal fogadják.

Stuttgart

A város középkori hangulatában megépített stuttgarti karácsonyi vásár a Karls-Schillerplatz-on át a Városháza előtti térig vezeti el a látogatókat, ahol egy hatalmas adventi naptárt találnak. Tovább sétálva a városban, a Schlossplatzon látványos fényáradattal találkozhatnak, és szinte az egész várost ünnepi díszek lepik el. A karácsonyi vásárban háromszáz árus kínálja portékáját az idén, és eddig mintegy 4 millió látogató fordult meg a standok között. A nemzeti finomságokat, mint amilyen a sültkolbász, a rum és a helyiek édességei, nem érdemes kihagyni.

Az európai turisták szerint Aachenban és Erfurtban is mesés a karácsonyi hangulat - ezt a két német várost Európa idei legszebb karácsonyi vásárának top tízes listáján is megtalálják.