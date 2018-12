Leesett az állunk a müncheni reptér karácsonyi hangulatától

Színes karácsonyi vásár, korcsolyapálya, egy tizenöt méter magas karácsonyfa és több száz kicsi fenyő is helyet kapott a müncheni repülőtéren. Így már biztosan senki sem fog unatkozni, amíg a következő járatot várja.

A karácsonyi vásárban számtalan kézműves termék és karácsonyi dísz között nézelődhetünk, de találunk rengeteg finomságot is. Belakmározhatunk sült kolbászból, vagy kóstolhatunk édes, pörkölt mandulát is. A reptér ünnepi vásárában egy óriás, 15 méter magas karácsonyfát is megcsodálhatunk, amelyen összesen nyolcezer izzó és színes gömb ragyog.

A legnagyobb attrakció mégis a reptéren kialakított műjégpálya, ahol ingyenesen mókázhatunk, amíg várakozunk a következő légi járatra. A vendégek kedvezmémyesen bérelhetnek korcsolyát is.

A karácsonyi kavalkád december 26-ig várja a látogatókat és átutazókat. A szórakozásban nem csak az utasok vehetnek rész, hanem bárki betérhet, aki kíváncsi a müncheni reptér karácsonyi kinézetére - írja a cntraveler.com.

A német város reptere már nem először rukkol elő menő innovációval. A hivatalos nevén Franz Josef Strauss Nemzetközi Repülőtér Németország második legnagyobb forgalmú légikikötőjében volt már lehetőség hullámmedencében szörfölni, és bringázni is. Ez utóbbi az idei év egyik legnagyobb attrakciója, amelyről bővebben ebben a korábbi cikkünkben olvashat.