Téli mesevilággá változott az Autostadt Wolfsburg

Hatezer négyzetméternyi jégpálya kapott helyet az Autostadt Wolfsburg autómúzeumban, ahol a közönség naponta fergeteges jégtánc-showt is láthat.

Egy autókereskedés, egy szórakoztató- és oktatóközpont, több színház és több múzeum egyben – ez várja a látogatókat a Volkswagen németországi központjában, az Autostadtban. Az autók városában mi is megfordultunk, és ebben a korábbi cikkünkben rengeteg érdekességet osztottunk meg olvasóinkkal . Az Autostadt Wolfsburg ZeitHaus autómúzeumban több, mint 50 különböző márkájú autó fogadja az érdeklődőket - olyan oldtimer autókat nézhetünk meg, amelyek valamilyen szempontból úttörők voltak az autógyártás történetében.

Most mindezek mellett különböző karácsonyi mókákban is részt vehetünk a múzeumban: lehet mézeskalácsot sütni, karűcsonyi díszeket készíteni, továbbá egy adventi kalendáriumot rejtegető Volkswagen LT 28-as járgányba is beülhetünk, amely utasterében minden nap meglepetések fogadják a vendégeket- tudtuk meg a Autostadt Wolfsburg híreiből.

Az Autostadt Wolfsburg november 30-tól január 6-ig hangulatos bódékkal, kézműves termékekkel és ínyencségekkel is elvarázsolja a látogatókat. A gyerekeket egy óriás jégpálya is várja, valamint egy 1100 négyzetméteres hóterepen is élvezhetik a téli szórakozást: szánkózhatnak és hóembert is építhetnek. A téli mókák után „Kandallóházban" lehet felmelegedni, ahol tűz és finomságok várnak mindenkire - áll a Német Turisztikai Hivatal szerkesztőségünkbe érkezett sajtóközleményében.