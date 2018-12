A legjobb last minute karácsonyi ajándékötletek világutazóknak

A totális karácsonyi káosz közepén mindig marad valaki, akinek még nem vettük meg az ajándékát. Rohanni kéne, de hova, és főleg, mit kéne venni? Azonban ha az illető imád utazni, akkor van néhány tuti tippünk arra, hogy mit lehet még az utolsó pillanatban beszerezni.

Kis utazós kencék

Bárhova utazunk, mindig kérdés, hogy mit érdemes pakolni a neszesszerbe. Ha repülünk, főleg, ha kézipoggyászba pakolunk, akkor adott, hogy mekkora flakonokat és tubusokat tehetünk a kis átlátszó tasakba. Ezek az utazó termékek azonban akkor is szuper hasznosak lehetnek, ha nem a teljes kiszerelésű samponnal és fogkrémmel akarjuk megtölteni a bőröndöt vagy a hátizsákot.

Egy drogériás bevásárló lista általában úgyis mindig ott figyel a konyhapulton vagy a hűtőn, írjuk hozzá a mini termékes szekciót is. Ha ennél kicsit magasabbra célzunk, akkor persze nemcsak drogériás apróságokat dobálhatunk be, hanem valamilyen prémium márkát is választhatunk. Ha pedig a megajándékozott a természetesség híve, akkor natúrkozmetikumot vegyünk neki, mégpedig a hozzávaló pipere táskával együtt.

Egy évnyi meglepetés

Azaz előfizetés, és nem, itt nem újságra gondolunk, hanem tematikusan összeállított dobozokra. Lényegében arról van szó, hogy meghatározott időre, például egy évre előfizetünk egy adott dobozra, és azt menetrendszerűen megkapjuk a hónap egy bizonyos időszakában, pont úgy, ahogyan egy újságot. Ami igazán izgalmassá teszi a dolgot, hogy a doboz tartalma meglepetés, mivel soha nem tudhatjuk előre pontosan, hogy milyen termékek lesznek benne.

A tematikus rész pedig azért érdekes, mert az érdeklődésnek megfelelően lehet választani a szépségápolási termékektől a nassolni valókig. Utazáshoz kapcsolódóan is számtalan különféle doboz van - a legtöbb külföldön működik ugyan, de mindig tudjuk ellenőrizni, hogy Magyarországra szállítanak-e. Jó kis keresőfelület például a Hello Subscription oldala, amelyen belül az utazóknak többek között a túra tematikájú The Nomadik Subscription Box-ot ajánlják.

Kapard le és fedezd fel!

A legújabb dili a kaparós falikép, amelynek utazós verziója valamilyen térkép. Van olyan, amelyen Magyarország van rajta, van, amelyiken Európa, és van, amelyiken a világ. Létezik gourmet verzió, olyan, amelyik a vadvilágot mutatja be, és olyan is, ami az óceánokra koncentrál. Világutazóknak vagy utazni vágyóknak kimondottan izgalmas lehet egy-egy újabb foltot lekaparni a térképen, és ezzel párhuzamosan felfedezni a valóságban.

Kaparós térképet legegyszerűbben webáruházban vehetünk, ott a legnagyobb a választék is, ám ebben az esetben mindenképp ellenőrizni kell, hogy kiszállítják-e időben. Van olyan oldal, amelyik 24 órás szállítást ígér, de az a biztos, ha erre rá is kérdezünk a rendeléskor, hisz karácsony előtt nagyon le van terhelve minden szállító szolgálat. Boltban is vehetünk kaparós térképet, a térképboltokban általában lehet kapni.

A telefon, mint állandó útitárs

Bárhova is utazik az, akit meg szeretnénk ajándékozni, több mint valószínű, hogy olyan helyre megy, ahova majd a telefonját is magával viszi. Kivételt ez alól talán csak az olyan utak jelentenek, amelyek arra jók, hogy elvonuljunk a világ elől – mint például egy buddhista kolostorban töltött néhány nap -, de még ilyenkor is kézben lesz a telefon időnként az oda és visszautazás ideje alatt.

Ha pedig telefon, akkor nagyon is kapóra jöhet néhány okos kis utazós alkalmazás, amit most már ajándékba is lehet adni. A telefonon való ajándékküldést bárhol és bármikor el lehet intézni, a választható tételek pedig igazán változatosak. Küldhetünk többek között zenét, könyvet, filmet, akár még pénzt is ajándékba, vagy a már említett alkalmazást. A telefon típusától függően tudunk böngészni a választékból, a neten pedig segítséget kapunk a vásárláshoz, többek között itt és itt.

Kezünkben a világ

Talán sablonosnak tűnhet könyvet adni karácsonyi ajándékként, pedig egy megfelelően kiválasztott darabbal nagy örömet okozhatunk. Egyáltalán nem kell a rendelésre várni, a sarki könyvesboltba bármikor bemehetünk.

Friss megjelenésű a Provence - Cote d'Azur, melyet Sárközi Mátyás íróként, Kaiser Ottó fotósként jegyez. A Kortárs Kiadó gondozásában megjelent kötetben minden fontos turista látványosság benne van, sőt, ennél több is. A két szerző keresztül-kasul bejárta a vidéket, látták minden titkos sarkát, ismerik a legjobb gasztronómiai tippeket, a helyi alkotókat és a jellegzetességeket.

Angelica Ralphstone A világ legszebb nemzeti parkjaicímű albumát pedig az Elektra Kiadóház jelentette meg. Pontosan olyan könyv, amely még azokból is kihozza a vándorlási kedvet, akik máskor leginkább csak fejben utaznak.

Amivel nem lehet mellényúlni

Ha élményt szeretnénk ajándékba adni egy utazónak, akkor két problémával szembesülünk: mit adjunk pontosan, és mikorra időzítsük? Ezt a dilemmát oldják fel a különböző ajándékutalványok.

Ajándékutalványt vehetünk például a legtöbb utazási iroda honlapján. Csak az összegről kell döntenünk, a többi már a megajándékozott hatásköre. Figyelni kell arra, hogy meghatározott időn belül, általában egy éven belül használja fel, de az már kizárólag rajta múlik, hogy mikor és hova utazik.

Ha még ennél is tágabban szeretnénk értelmezni az ajándékozást, akkor választhatunk egy Airbnb, Uber, vagy akár egy Starbucks ajándékkártyát is, hogy egy kicsit gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük a következő utazást. Ezek mindegyike megrendelhető online az Amazonon, és a visszaigazolást is e-mailben kapjuk meg.

A megunhatatlan: élmény ajándékba

Ahhoz, hogy konkrét élményt tudjunk ajándékozni, kicsit több infóra lesz szükségünk, mint egy egyszerű ajándékkártya esetében. Igaz, így a meglepetés is sokkal személyesebb lesz.

Regisztrálhatunk különböző programokra, ha tudjuk, hogy mi az, aminek a megajándékozott örülne, és azt is, hogy mikor fog ráérni.

Belföldön és külföldön is vannak lehetőségek, belföldön többek között el lehet menni borkóstolásra, ki lehet próbálni egy főzőtanfolyamot, sőt, a nagyon energikusaknak még baltadobálás is van a kínálatban.

Persze még könnyebb a dolgunk, ha már előre tudjuk, hogy hova és mikor utazik szerettünk. Ha külföldre megy, akkor például Viator.com oldaláról választhatunk programot: többek között hőlégballonozást Toszkánában, szörf leckéket Ausztráliában, vagy gleccsermászást Izlandon.