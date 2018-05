Nyugis, zöld paradicsom vagy a tornyok városa: ide utazzon májusban!

Nézzen fényfesztivált vagy regattát harmonikakísérettel Szlovéniában, esetleg kiránduljon, és csodálja meg a világ állítólag legmagasabb fatornyát vagy a pompás Vadvirág Fesztivált. Ha inkább itthon maradna, Kecskemétre kalauzoljuk, ahol nagyjaink nyomát taposhatja a sok templomtorony és szép épület között.

Szlovénia, a nyugis, zöld paradicsom

Ráadásul közvetlenül a szomszédban. Szlovénia óhatatlanul is eszünkbe jut legalább egyszer minden évben, és mindig találunk jó indokot is arra, hogy miért éppen most érdemes menni.

Az országban több újdonság is akad, amit valószínűleg még nem látott. Tavaly nyolcvan méterrel a föld alatt nyílt hidegháborús bunkermúzeum, a délkelet-szlovéniai Kocevje községben. Egy ökofalu pedig akkora fatornyot emelt, ami valószínűleg bekerül a Guinness Rekordok Könyvébe is – legalábbis az építők esküsznek erre. Ezt a Kamnik melleti Godič-ban lehet megnézni, és direkt jó, ha amúgy is vonzza, hogy egy ökofaluban pihenjen.

Ljubljanai fényfesztivál

Május 11. és 16. között kerül sor a fővárosban a Gerilla Fényfesztiválra (Svetlobna Guerila). A 2007 óta megrendezett eseményen kortárs vizuális tartalmakat mutatnak be, melyek főszereplője a fény és a színek. A megvilágított tárgyak, fényinstallációk mellett előadásokat is tartanak a városban, a fényeket pedig a város közterein és galériáiban lehet megnézni. Akit részletesen érdekel a program, ebből a képes, szlovén nyelvű honlapból a lényeget ki tudja bogarászni hozzá.

Ha egészen a tengerpartig lemenne, akkor Koper legyen a cél. Itt ugyanis május 12-én hagyományőrző fesztivált tartanak. A helyi közösségek ilyenkor a városközpontban mutatkoznak be portékáikkal, gasztronómiájukkal, előadásaikkal.

A Szlovéniába utazók egyik jolly joker-e Bled. Ha május 20-án látogat erre, csendre ne számítson, mert ekkor rendezik meg a harmonikások 6. találkozóját, méghozzá a partmenti sétányon. Mindeközben hajók tömege szeli majd a tavat: május 19-én és 20-án ugyanis nemzetközi evezősregattának ad helyet a tó vize. Ha esetleg nem tudná, miért annyira népszerű Bled, akkor elmondjuk, melyek a kihagyhatatlan látnivalói.

Ha pedig túrázni szeretne, Maribor környékén bőven talál remek lehetőségeket – most ugyan nincs ősz, de a túraútvonalak attól még a helyükön vannak! Tavasszal a hegyek virágba borulnak, nem véletlen, hogy május végén, június elején kerül sor a Triglav Nemzeti Parkban a Vadvirág Fesztiválra, mely bármennyire is ismeretlennek tűnik számunkra, valójában Európa egyik legjobbnak tartott fesztiválja. Részleteket a május 25-én kezdődő eseményről itt talál.

Kecskemét: sárkányeregetéstől a Hungarikum Fesztiválig

Hazánk népesség szerinti nyolcadik legnagyobb városában május első két hétvégéjén elsősorban talán a programok miatt érdemes menni. Persze, ha máskor jár arra, akkor is láthat majd bőven érdekességeket.

A városban nagy hagyománya van a sárkányeregetésnek: immár huszonnegyedszerre rendezik meg ennek fesztiválját május 6-án a Kápolna réten, ahol az eregetésen túl más, esetenként szokatlanul hangzó családi programokat is kínálnak: többek között gólyalábazást, plüss figurák ejtőernyőzését és szélforgómezőt!

Május 11. és 13. között kerül sor a VIII. Helyi Termék Ünnep - Hungarikum Fesztiválra a város főterén, amelyről bővebben a rendezvény közösségi oldalán tájékozódhat.

Nagyjaink nyomában Kecskeméten Jókai, aki református joghallgatóként töltött időt a városban, a „puszták metropoliszának" nevezte el. Emléktábláját a Kálvin tér 1. épületén találja. A nagy író itt barátkozott Petőfivel, aki maga is volt itt diák és vándorszínész – róla a Kossuth tér 1. szám alatti ház falán emlékezik meg az általa „hírös városnak" aposztrofált település. A város nagy szülötte Kodály Zoltán, aki a róla elnevezett tér 7-es számú házán kapott emléktáblát, habár a mai vasútállomás épületében született (édesapja állomásfőnök volt). A Jókai utca 1. számú ház falán azt tudhatja meg az arra járó, hogy ebben az épületben tanult Katona Kálmán (aki maga is itt született), illetve Táncsics Mihály és Klapka György is – mindhárman az 1800-as években.

A városban sétálni igazán üdítő, mert bár az elmúlt évtizedek igyekeztek nyomot hagyni rajta, akadnak azért a szemnek kellemes épületek is. A legszebb épületek többsége a szecesszió, annak is népies, magyaros jegyében született. Ezek egyike a Cifrapalota, mely a főtéren (Szabadság tér) ad helyet a Kecskeméti Galéria gyűjteményének, a Tóth Menyhért festőművész életművét bemutató kiállításnak, a Nemes Marcell gyűjteménynek és a Glück-féle hagyatéknak. Áprilisban itt japán hetek voltak, melynek utózöngéjeként május 13-ig látható itt a Kakemono – A felfüggesztett pillanat című kiállítás. A kakemono vagy kakejiku (jelentése: a dolog, amit függesztenek) egy olyan japán tárgytípus, ami funkciójában leginkább az európai festményekhez hasonlítható. Nagy különbség viszont, hogy amíg mi hosszabb időre akasztunk ki egy képet a falra, addig ezeket a képeket csupán rövidebb, korlátozott időre függesztik ki. Szintén állandó tárlattal működik Kecskeméten a Magyar Naiv Művészek Múzeuma és a Magyar Népi Iparművészet Múzeuma.

Kecskemét vallási toleranciájáról is híres, és számtalan különféle templom otthona, ami különösen Szeged felől érkezve szúr szemet: mert egyből egyértelművé válik, hogy miért emlegetik Kecskemétet a „tornyok városaként". Kecskemét legrégebbi, ma is álló épülete az eredetileg román stílusban épült Barátok temploma. A Kossuth téri Öregtemplom, más néven Nagytemplom, hosszú időre az alföldi templomok mintaképe lett. Az Evangélikus templomot (Arany János utca 1.) Ybl Miklós tervezte – ez romantikus stílusban épült. Érdemes megnézni az 1684-ben felszentelt, több stílusjegyet is magán viselő Református templomot (Szabadság tér 7.), továbbá a mór stílusú, egykori zsinagógát, hagymakupolás tornyával. Ez utóbbi ma a Tudomány és technika házának ad otthont a Rákóczi utca 2-ben.

Mit lehet még itt csinálni? Baráti társaságoknak ajánljuk például, hogy nézzék meg a Zwack kecskeméti Pálinkamanufaktúráját. Itt nemcsak a régi és új pálinkafőzési módszereket mutatják be, de kóstolni, vásárolni is lehet. Fontos, hogy csoportos vezetést minimum tíz fő esetén indítanak, ez esetben előzetes bejelentkezés szükséges – bővebb tudnivalók itt. A városban van arborétum és vadaspark is. Kecskeméttől csupán húsz perc autóval a jakabszállási Magyarkert, amely egy aktív pihenőpark háromszázezer négyzetméteren, ahol Magyarország domborzati és vízrajzi makettje is megtalálható (ez önmagában is kilencvenháromezer négyzetméter területű).