Ebben a hat fürdőben sötétedés után is megéri jegyet váltani

Ahogy rövidülnek a napok, egyre kevesebb időt tudunk a szabadban tölteni. De, hogy mégse legyen unalmas a tél, néhány olyan fürdőt ajánlunk most olvasóinknak, ahol sötétedés után sem áll meg az élet. Nézze meg, hol várják hosszabbított nyitvatartással és éjszakai fürdőzéssel a vendégeket.

Zalaegerszegi termálfürdő

A zalaegerszegi fürdőben hétfőtől csütörtökig este nyolc óráig fürdőzhetünk, de pénteken már egy órával tovább lehet maradni a medencékben. Szombatonként bőven ráér késő délután is jegyet váltani, hiszen egészen éjfélig éjszakai fürdőzést tartanak, amely során a vendégek minden medencét és szaunát használhatnak – írja a Termalfurdo.hu. Az esti belépő mellé egy feledhetetlen fényterápiás élményt is ígérnek: több mint 10 ezer izzó, különböző színben világítja majd be a termál-, a gyerek-, és az élménymedencéket.

Virágfürdő, Kaposvár

A Virágfürdőben legközelebb 17-én, szombaton lesz zenés, éjszakai fürdőzés, amikor éjjel 1 óráig tart nyitva a komplexum. De persze, máskor sem gond, ha csak sötétedés után érkezik, általában este nyolcig nyitva tartanak. Az esti órákban az élményfürdő, a termál- és a szaunarészleg is igénybe vehető, emellett lehet csúszdázni, működik a pezsgőmedence a hát- és derékmasszázzsal, az élménymedence a sodrófolyosóval, buzgárral, gejzírrel és nyakzuhanyokkal. A kültéri élménymedence a 38 fokos jakuzzival és a vízi elemekkel a csillagos égbolt alatt gondoskodik az esti fürdőzés élményéről.

Napfényfürdő Aquapolis, Szeged

A szegedi fürdőben hétköznaponként este 9 óráig, hétvégén pedig 8 óráig tartanak nyitva a jegypénztárak. Egy fárasztó munkanap után érdemes felkeresni a Csendes Wellness részleget, ahol zenével, egyedi hangulatú szaunaszeánszokkal várják a fürdőzőket. Ráadásul most pénteken hosszabbított nyitvatartás lesz érvényben, így egészen éjfélig pihenhet a medencékben. Holnap a szauna felöntések teljes kínálatából lehet válogatni este tíz és tizenegy között. De használhatjuk az élménymedencéket, melyekből kiúszhatunk a szabadba, és jakuzziban vagy gyógymedencében is lazulhatunk – ráadásul mindezt hangulatos esti fényekben tehetjük.

Kecskeméti Fürdő

A Kecskeméti Fürdőben minden nap este 9 óráig fürdőzhetünk, és minden hónapban van lehetőség az éjszakai fürdőzésre is. Erre legközelebb december 7-én, pénteken lesz alkalom. Az esti órákban kipróbálhatjuk a benti és kinti élménymedencéket, jakuzzit, csúszdákat, a benti termál medencét, a 25 méteres úszómedencét, valamint a karibi teraszt és a panoráma medencét is. A szaunákat sem szabad kihagyni, a tepidárium, finn szauna, gőzkabin és aromakabin is nyitva tart az esti órákban, és az éjszakai fürdőzések alkalmával egyaránt.

Miskolctapolca Barlangfürdő

Hazánk egyik legkülönlegesebb fürdője a téli időszakban már este 7-kor bezár, de mivel rendszeresek az éjszakai fürdőbulik, itt is gyakran megmártózhatunk a késő esti órákban. Legközelebb november 17-én, szombaton lesz éjszakába nyúló Retro Party. A barlangban két termál medence mellett az úgynevezett Római terem, Csillagterem, Öreg barlangi medence és a Fürdőcsarnok várja a megmártózni vágyókat. Az éjszakai fürdőzések alatt használható a fürdő szaunavilága is, ahol négy finn szaunában, egy gőzkamrában és három infrakabinban lehet felfrissülni.

Brigetio Gyógyfürdő Komárom

A komáromi Brigetioban minden nap este 8 óráig fürdőzhetünk, ezért még egyáltalán nem késő kicsivel naplemente után érkezni. E hónap 24-én akár éjfélig is maradhatunk a medencében, ugyanis éjszakai fürdőzést szerveznek. A bejáratnál két különböző belépő közül választhatunk: az 1500 forintos belépővel a külső- és belső gyógymedencéket, az uszodát és a tanmedencét látogathatják a vendégek. A 2000 forintos belépővel a medencék mellett birtokba vehetik a szaunavilágot is, ahol kipróbálhatják a gőzszaunánkat, a rönkszaunát, az azt övező kertet, a belső szauna térben található két finn szaunát, a csobbanó medencét és a Kneipp taposót, valamint az infraszaunát is.