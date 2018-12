Jobb, ha nem autóval indul a bécsi karácsonyi vásárba

Ahogy közelednek az ünnepek egyre nagyobb a forgalom Bécs környékén. A városba vezető autópályán nem lesz ritkaság a következő napokban a több órás várakozás sem, ugyanis rengeteg autó feltorlódására lehet számítani – írja cikkében a Viena.at.

A keleti, a déli és a délkeleti autópályán is kilométeres sorok alakulhatnak ki, de a városban sem számíthatunk zökkenőmentes haladásra, amennyiben autóval szeretnénk eljutni az osztrák főváros karácsonyi forgatagába. Mindenek előtt érdemes az osztrák közútkezelő oldalát nézegetni, hol van fennakadás, merre kerülhetünk.

Hasonló a helyzet Ausztria másik nagyvárosában, Grazban is, ahová szintén rengeteg turista özönlik karácsony környékén. Aki csak teheti, kerülje el az A9-es Pyhrnautobahnt, az A2-es utat, a Conrad-von-Hötzendorf-Straßét, a Kärntner Straßét és a Straßganger Straßét is, hiszen ezek az útszakaszok könnyen bedugulhatnak a megnövekedett forgalomtól. Aki Linzbe tervez utazni, az is számoljon a megszokottnál hosszabb ideig tartó utazásra.

A karácsonyi fényárban úszó városba érkezve arra is gondoljon, hogy nem egyszerű parkolót találni a népszerű karácsonyi vásárok közelében, sőt az is előfordul, hogy egyes mélygarázsok is megtelnek a nagy ünnepi forgatag ideje alatt. Információk a bécsi parkolásról itt.