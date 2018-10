Ezek ma Európa legjobb bringás túraútvonalai

Legutóbbi összeállításunkban a világ legkeményebb, sokszor életveszélyes kerékpáros útvonalairól írtunk; ezúttal azonban azt mutatjuk meg, hogy milyen sokféle, kifejezetten élvezhető és edzettségi szinttől függetlenül is bármikor teljesíthető útvonal létezik Európában. Történelmi emlékeket és kastélyokat érintő, hegyek szerpentinjén futó, vagy zarándokúton végigvezető, gyönyörű útvonalak következnek most.

Egy örökzöld: kerekezés a Duna mentén

Ez a túra volt a legelső gondolatunk a listához, mert egyszerre könnyű és családbarát. Vagyis, ha még csak most barátkozik a kerékpáros túrázás műfajával, akkor is bátran nekivághat. A népszerű útvonal Németországban, Passau-ban kezdődik, és egészen Bécsig tart. A 340 kilométeres út számos kastélyt, templomot, bájos kisvárost és történelmi emléket érint. Persze fordítva is teljesíthető, de talán nem árulunk el nagy titkot, hogy amerre a Duna folyik, arrafelé több a lejtő, mint az emelkedő. Az útvonal enyhén szólva is népszerű, július és augusztusban mintegy hatszázezer bringás fordul meg rajta, ezért a szállásokat érdemes időben lefoglalni.

Hol érdemes megállókat beiktatni?

Indulás előtt ne feledje felfedezni Passau óvárosát, amelyet egy tűzvészt követően a 17. században olasz barokk stílusban építettek újjá. A Schlöngener Schlinge, ahol a folyó 180 fokos kanyarulatot vesz, a legtöbbet fotózott etap az út során. Ezután érkezik majd Linzhez, Felső-Ausztria fővárosához, amelyet remek művészeti és tudományos múzeumai, illetve vára teszi érdekessé, a nyüzsgő Duna-partján pedig strandolni lehet, vagy „beach house" hangulatban lazulni.

Útba esik majd Enns, az ország legrégibb városa, melyet 1212-ben alapítottak – ennek közelében egy komolyabb emelkedő árán felkeresheti pl. a Mauthausen koncentrációs tábort. Érdemes megállni Mittenkirchen kelta skanzenfaluban is, hogy megnézze a helyreállított őskori falut. A bájos barokk kisvárosban, Greinben, legalább egy ebéd erejéig álljon meg, melyet az UNESCO világörökség részét képező melki apátság követ.

A Wachau régiót Ausztria Toszkánájának is becézik, ahol szőlőskertek között tekerhet, és persze bort is kóstolhat. Dürnstein festői kisvárosa történetesen kiváló hely ez utóbbi tevékenységre. (Ne feledje: a pincészetek vasárnap zárva tartanak!) Bécs előtt az út a bécsi erdőn át halad, majd Bécs kapui következnek, de még kevéssel ez előtt érdemes megnézni a klosterneuburgi apátságot is.

Edzettségtől függően az út 3-6 napot vesz igénybe. Mivel mindkét oldalon lehet gurulni, sokszor választásra kényszerül majd, hogy a legrövidebb vagy a legszebb utat járja-e be; hogy melyik halad közelebb a folyóhoz, vagy, hogy melyik oldalon vannak a kiszemelt látványosságok. Egy biztos: ezen az útvonalon a kezdők sem csalódnak.

Plusz egy tipp kezdőknek: Utazzanak vonattal a célállomásra, és onnan tekerjenek visszafelé, egészen hazáig.

Horvát tengerpart

Horvátország felkészült a bringás turistákra: jól szervezett út- és hajóhálózat szolgálja a biciklisek kényelmét. A legszebb bringaút itt természetesen a tenger mellett vezet: Pulától Dubrovnikig, ez az Eurovelo 8 út egy szakasza. Igény szerint bármelyik kikötőbe érve hajóra pattanhat, és megnézheti a közeli szigeteket is. Sőt, aki rögtön lazára akarja venni az indulást, az Pulától Zadarig mehet hajóval is, de tulajdonképpen az út bármelyik szakaszát ki lehet váltani úgy, hogy hajóval a szigeteket érintve halad egyre délebbre.

A kevés híján hatszáz kilométeres útvonal egész biztosan nem a megszokott (értsd: strandon fekvős) perspektívából mutatja majd be a horvát tengerpartot, ráadásul a több országon átívelő Eurovelo 8 egy szakaszának számít, így nehéz lesz eltévedni rajta. Pulától Rijekáig javarészt a tengerparton, utóbbitól Zadarig viszont a hegyekben vezet az út, ahol visszatér a tengerpartra, és Split érintésével érkezik Dubrovnikba. Az út során néhányszor az országúton kell majd kerekezni, viszont sokszor nyílik majd alkalom arra is, hogy kisebb öblöknél megálljon és megmártózzon az ellenállhatatlanul kék tengerben.

A reneszánsz út: Salzburg-Róma

Kicsit edzettebbeknek ajánljuk a Reneszánsz utat, mely Salzburgból Rómába vezet. Igen, jól sejlik fel a térkép lelki szemei előtt: ehhez bizony át kell kelni az Alpokon. Az Eurovelo 7-es útjából kiragadott rész több mint kilencszáz kilométeres.

Az utat egy salzburgi városnézéssel érdemes indítani. Mozart városa egyben az UNESCO világörökség része is, pompás kulturális örökséggel. Bármilyen furcsa, az izzadósabb alpesi részen is lesznek feledhetetlen pillanatok: vannak például olyan biciklis alagutak, melyekbe begurulva mozgásérzékelős fények villannak. A mallnitz-i felfutót is biztosan megemlegeti majd, ez előtt pedig nem messze vonattal tud átkelni a hegyen: ez a Mallnitz-Böckstein hegyivasút, mely körülbelül 12 percet vesz igénybe (a vonat autókat és motorokat is szállít).

A kellemes dél-tiroli városkák után Olaszországba érve egy pihenős szakasz következik az Adige folyó mentén. A bringázók többsége Mori városhoz érve lekanyarodik, hogy a Garda-tó mentén folytathassa útját, és bizonyára itt is lesz majd néhány kép, ami örökre az emlékeikbe vésődik, ahogy a Mincio folyó lágy kanyarulatait követve dél felé is. Aztán irány Toszkána, melynek gyöngyszemein keresztül az út végül – mint minden út – Rómába vezet.

A Loire völgye

A Tour de France óta tudjuk, hogy gyakorlatilag bárhová bökünk Franciaország térképén, festői útvonalakra bukkanunk. Most azt javasoljuk, tekerjen végig az ország szívén, és kóstolja meg a legfinomabb falatot. Nyugatról keletre haladjon, hogy aztán a nagyszerű Bázelben érjen véget az útja, ahol bőven talál látnivalót akár egy hosszú hétvégére is.

A Loire völgye 2000 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján, mint élő kulturális táj, ahol nagy harmóniában olvad össze a természet az emberi kéz nyomaival. Összesen 800 kilométerről van szó, az Atlanti-óceán partjáról Saint-Nazare-ból indulva az első nagyobb város Nantes, Jules Verne városa. Kisebb időutazás megállni a 699 fős Germigny-des-Prés falucskánál, melynek kápolnája még Nagy Károly idejéből maradt fenn.

Tipp: Ha elfáradt, az Interloire vonatokkal is szállíttathatja magát és kerékpárját két megálló között.

A Camino bringával

Kettő az egyben: testi és lelki megújulás is lehet a jutalma annak, aki a népszerű zarándokutat két keréken teszi meg.

Tudta, hogy az El Camino-t bejáró zarándokok tíz százalékát teszik ki a kerékpárosok, azaz a „bicigrinos"? Ahhoz, hogy az útja érvényes legyen, legalább kétszáz kilométert kell teljesítenie Santiago de Compostela-ig. A Camino Frances, az eredeti Camino de Santiago meghosszabbított változata, mely Franciaországban több helyről is indul, 790 kilométeren át kínál élményeket, többek között tapas- és borkóstolás, illetve múzeumok formájában. Infrastruktúra szempontjából a Camino Frances a legjobb a Santiagóba vezető zarándokutak közül.

A bringás megoldásról azt kell tudni, hogy az út legtöbbször átfedésben halad a gyalogúttal, ezért egyes szűk szakaszokon előfordulhat, hogy le kell szállni a nyeregből. A hosszabb, problémás részeken alternatívát ajánlanak, a kitérőt ilyenkor táblák jelzik.

Akik még izgalmasabb Caminós élményre vágynak, azoknak a Via de Plata útvonalat javasoljuk, mely Sevillából indul, és 1068 kilométeren át vezet el Santiagóba, csodás tájakon. Az utat 21 nap alatt lehet teljesíteni. Sevilla után vörös talajos földutakon tekerhet, felfedezheti például Mérida római örökségét, és kevéssé ismert, csodás természeti környezetben haladhat, mint Sanabria; végül pedig Galicia hegyei között tekereghet.