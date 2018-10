A legjobb egynapos kiruccanások Porto városából indulva

Porto gyönyörű város, de arra is tökéletes, hogy kiindulópontja legyen egy észak-portugáliai felfedezőútnak. A város környékén ugyanis számos nyüzsgő települést, történelmi kisvárost és bájos falut találhatnak, melyeket a kiterjedt tömegközlekedésnek hála, könnyedén elérhetnek. Következő tippjeink és ajánlataink segítségével a legjobbat hozhatják ki egy portói üdülésből.

Egy portugál út nem teljes, ha kihagyják az ország északi részeit, éppen ezért Porto városa tökéletes alternatívája Lisszabonnak. Ahogy korábbi, a várost részletesen is bemutató cikkünkben írtuk, Porto bővelkedik épített és természeti látnivalókban, csodaszép kertekben és katedrálisokban, az óváros pedig egy élő történelemkönyv. És, hogy hova tovább, ha mindezt egy-két nap alatt végigjártuk? A szomszéd városaihoz! Lisszabonboz hasonlóan Porto is egy olyan központi hely, ahonnan a legszebb portugál kincsek egynapos távolságra találhatók.

Ilyen tökéletes úti cél Braga történelmi városa, ahol a sok száz templom mellett jól megférnek a modern világ jellegzetességei is. Ez a város egyszerre történelmi, spirituális és közösségi pontként szolgál a helyi egyetem diákjainak. A központban egymást érik a kávézók és a jó éttermek, míg 6 kilométerre onnan már az UNESCO Világörökség részét is képező Bom Jesus do Monte katedrális magasodik előttünk. Az Espinho dombtetőn álló templomhoz egy részletgazdag, 581 fokból álló lépcsősor vezet fel, melynek végén csodálatos látvány várja a látogatókat. Braga érdekessége még, hogy itt találják Portugália legrégebbi, Európában is egyedülálló, vízzel működő felvonóját, mely a katolikus zarándokhelyhez viszi fel az utazókat.

Aveiro városát legtöbben a „portugál Velenceként" ismerik, és igazuk is van, hiszen nem kell elmenni Olaszországba, hogy befizessenek egy romantikus gondolázásra. Bár nem olasz, de Aveiro kétségkívül csendesebb és nyugodtabb, mint itáliai mintaképe; valamint jóval színesebb is. A városban nemcsak a hajók, de a házak is mind élénk színűek – ez a település elsődleges ismertetőjele. És ha ezt személyesen is szeretnék megtapasztalni, nem kell más tenniük, mint Porto városától dél felé venni az irányt, és vonatra vagy buszra szállni. Kisebb-nagyobb eltéréssel 1 óra 15 perc alatt már Aviero-ban is lehetnek.

Ha időutazásra vágynak, valamint grófok és királyok nyomába szegődnének, akkor Guimarães, vagyis a „Bölcsőváros" legyen a következő állomásuk. A várost Vímara Peres gróf alapította 868 környékén, mikor a mórok kiűzése után létrejött a mai Portugália területe. A város róla kapta a nevét, és nem sokkal később Portugália első fővárosa lett. Burgundiai Henrik gróf fia, Afonso (a későbbi hódító Alfonz), aki már itt született, ebben a városban kiáltotta ki Portugália függetlenségét és önmagát Portugália királyának deklarálta 1109 környékén. A királyi család emlékét még mindig őrzi a Guimarães kastély és megannyi középkori épület, valamint templom.

Legalább egyszer a tengerpartra is ki kell ülni. Még akkor is, ha a fürdéshez már túl hűvös van. Csupán egy fél órás utazásra várja a látogatókat a Portótól északra található Esposende strandja. Itt felejtsék el a városlátogatást, az igazi látványosság maga a strand, a pergő homok és a napernyős dűnék. Ide akkor jöjjenek, ha egy kis relaxálásra és zavartalan napsütésre van szükségük, vagy még van hátra pár oldal a kedvenc könyvükből.

Esposende-től nem messze, északra találják a Viana do Castelo halászfalut, melyet középkori belvárosa és szép strandjai Portugália egyik legkedveltebb városává tették az idők során. Itt már érdemes városlátogatást is tenni, mivel a Templo-Monumento de Santa Luzia egy kiemelkedően szép templom és a város jelképe is. És mivel egy halászfaluról van szó, ezért tökéletes helyszín arra is, hogy megízleljük a finom, friss, portugál tengeri gyümölcsöket is.

Ha pedig szeretik a természetet, a túrázást, a felfedezés élményét, akkor irány Portugália egyetlen nemzeti parkja, a Peneda-Gerês Nemzeti Park! Sűrű erdői, vízesései, ősi romjai és bájos kempingező helyei évről évre egyre több látogatót vonzanak. Mivel Viana do Castelo és Braga régiójában nyújtózik el, ezért a megközelítése sem okoz túl nagy problémát, illetve a közeli szállás is megoldható. A park 2017-ben ott volt a „Portugália 15 legjobb látnivalója" listáján, mint ahogy a korábban felsorolt helyszínek és lehetőségek legtöbbje is.

És ha mindezek után kedvet kaptak az utazáshoz, jó, ha tudják, hogy a Wizz Air például Budapestről hetente kétszer, kedden és szombati napokon repül Portoba, jegyeket pedig 8190 forinttól lehet találni a weboldalukon.