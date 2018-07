Öt fürdőhely, ahol nem fog sokat költeni. Irány a Vajdaság!

Amennyiben nem teheti meg, hogy távoli helyekre utazzon a nyáron, de mégis vágyik egy kis változatosságra, érdemes meglátogatni a vajdasági strandokat. Mutatjuk, melyik az öt legszebb és legolcsóbb határmenti fürdőhely, ahol biztosan nem megy rá a gatyája a csobbanásra.

A lila vizű tófürdő, Magyarországtól 17-km-re

A napokban írtunk a különleges, lila vizű, vajdasági gyógyfürdőről. amely a bácsalmási határátkelőtől mindössze 17 km-re található. Nem mindennapi látványban és élményben lesz része annak, aki meglátogatja a Vajdaság lankái között megbújó pacséri termálfürdőt. A kétezer négyzetméteres tómederben lila vagy inkább rózsaszín vizet talál, amelynek nem csak a színe különleges, de az illata és a gyógyhatása is.

Gyógyító vizéről úgy tartják, hogy főleg a gyulladásos betegségekben, valamint izületi-, csont- és bőrbetegségekben szenvedők állapotában hoz javulást. A víz magas sótartalma miatt a légúti panaszokat is enyhíti a helyi párás levegő, de jó hatással van az izomhúzódásos és az érrendszeri megbetegedésekre is. Hogy mitől lila a tó 28-32 Celsius-fokos vize, erről ebben a cikkünkben olvashat. A fürdőbe autóval érkező vendégek ingyenes parkolóhelyen hagyhatják a kocsijukat, de tudniuk kell, hogy a bejáratnál csak dinárral fognak tudni fizetni. Az egésznapos belépőért felnőtteknek 840 forintnak megfelelő, 300 szerb dinárt kell fizetniük, a gyerekjegy pedig 200 dinárba, vagyis kicsivel több mint 500 forintba kerül. Családi jegyet is vásárolhatnak, ez esetben két gyerek és két felnőtt belépőért 800 dinárt kérnek. Délután 5 óra után további kedvezményeket kínálnak.

Hűsítő élményfürdő Bácskossuthfalván

Ha a melegvizes, pacséri tó-fürdő után egy frissítő csobbanásra vágyik, érdemes átkocsikáznia a szomszédos településre, Bácskossuthfalvára. A helyi fürdőben egy új 8 x 10 méteres és egy 16 x 25 méteres medencét, valamint egy wellness fürdőhelyet is talál. Ez utóbbi a legnépszerűbb a fürdőzők körében. Hidroágy, nyak- és hátmasszázs, Amazonas esőerdő, jakuzzi és különféle vízesések találhatóak benne. A fürdő területén trambulinokat is felállítottak, emellett hinták és homokozók is várják a gyerekeket, a nagyobbaknak pedig strandröplabdapályát és homokfocipályát alakítottak ki.

Ha pedig megéhezne a sok aktivitásban, akkor a fürdőben működő gyorsétterem menüjéből válogathat. Lángos, hamburger, rostélykolbász és palacsinta is kapható. Jövőre a kínálatot bővíteni tervezik, egy éttermet nyitnak majd. Emellett három új medence kialakítását is tervben van. A belépőjegyek meglehetősen olcsók. Öt éves korig ingyenes, 6 és 14 éves kor közötti gyerekeknek, valamint a nyugdíjasoknak 200 dinár, azaz kicsivel több, mint 500 forint a jegy, a felnőtteknek pedig 300 dinárt kell fizetniük, amely mintegy 800 forintnak felel meg. A bácskossuthfalvi Reki augusztus 31-éig minden nap 10 és 19 óra között várja a látogatókat.

Mártózzon meg a szecesszió városában, Palicson

A röszkei határátkelőhelytől mintössze 22 kilométerre található vajdasági településre érkezve gyönyörű szecessziós épületek és egy nagy mesterséges tó fogadja a turistákat. Már a tó-parton is kellemes séta várja, hiszen gyönyörű virágoskertek és hatalmas fák között haladhat végig. Amennyiben a hőségben egy strandolásra is befizetne, erre is lesz lehetősége a palicsi termálfürdőben. A tóparton kialakított fürdő vize gyógyhatású. Nátrium-hidrokarbonát-jód-szulfittartalmú, így alkalmas a reumatikus panaszok enyhítésére, illetve a rehabilitáció felgyorsítására, valamint hozzájárul számos megbetegedés kezeléséhez – írja a Vajdaság Ma lap.

A palicsi termálfürdő ad otthont egyébként a közelgő Summer3p elektronikus zenei fesztiválnak is, amelyen világhírű lemezlovasok lépnek fel minden évben. Napközben sport- illetve családinapot is tartanak. A rendezvény július 19-én, csütörtökön kezdődik és 22-én, vasárnap ér véget. Ezeken a napokon az éjszakai csobbanásnak sem kell ellenállnia. Ha Palicson jár a helyi állatkertbe is érdemes betérnie. Az állatkert kapcsán nemrég mi is írtunk.

Csobbanjon Vajdaság legtisztább tavában, ingyen

A Topolyai-tó évek óta a Vajdaság legtisztább állóvizei közé tartozik. A bácsalmási határtól nem egész 30 kilométerre találja a kiépített tó-parti strandot. A strand mintegy 250 méter hosszan húzódik. A parti részt zúzott kővel és sóderral töltötték fel, ezzel könnyítve meg a fürdőzők számára a vízbe való bejutást. A zúzott kő és a sóder szitált, szétválogatott, gömbölyded alakú kavicsokból áll, melyeken kellemes járni, feküdni, és mivel nem tartalmaz homoki zúzalékot, nem ragad rá a fürdőzőkre - olvasható a Hét Nap, vajdasági hetilap egyik cikkében.

A tóba nyúló mólókról akár ugrálni is lehet a vízbe, hiszen itt a víz mélysége 3-3,5 méter. A kisgyerekek is biztonságosan fürödhetnek a tóban, ugyanis a víz fokozatosan mélyül, csak a parttól 10-15 méterre éri el a 2-2,5 méteres mélységet. A parton több vendéglátóipari egység is található. A fürdőzők a többi közt üdítőt, lángost, palacsintát és fagylaltot is vásárolhatnak, viszont csak a délutáni órákban, hiszen délelőtt tizenegy órakor még minden zárva van. A jó hír, hogy Topolya gyöngyszemében ingyenesen mártózhat meg, ugyanis a belépőért, és a parkoló használatáért sem kérnek pénzt.

A magyarkanizsai strandolás után akár kempingezhet is

A magyarkanizsai Kanizsa Uszoda és Strandfürdő a Tisza-parton található. A strandfürdő főleg a gyerekeknek készült: a kicsiknek egy sekély vizű medence áll rendelkezésre, amely csúszdával van felszerelve. A felfrissülésre vágyó gyerekek a medencében található mesterséges vízesés elá is beállhatnak mókázni. A felnőttek is fürdőzhetnek, de a parton is pihenhetnek a napozóágyak vagy a kihelyezett padok egyikén. Amennyiben az időjárás nem kedvezne a szabadtéri strandolásnak, egy fedett gyógyfürdőt is talál Magyarkanizsán, amelyben két medence üzemel. Az uszodában terápiás kezeléseket is igényelhet, szaunázhat, sőt egy jakuzziban is lazíthat.

Ha aktív kikapcsolódásra vágyik sportolhat a teniszpályák egyikén, vagy az edzőteremben. Amennyiben több napot is eltöltene Magyarkanizsán, a közelben lehetősége van szobák foglalására, de aludhat sátorban, vagy az autóskempingben, lakókocsiban is. A Tiszaszigettől 20 kilométerre található magyarkanizsai fürdőben kedvezményes belépőárak várják. A felnőttjegy 300 dinár, azaz 800 fonrint, a gyerekek belépője pedig 200 dinárba, azaz kicsivel több, mint 500 forintba kerül.