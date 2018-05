Gyereknapon nyitják meg a Szegedi Vadaspark elefántházát

Gyereknapon, május 27-én nyílik a Szegedi Vadaspark elefántháza, amelynek építését tavaly tavasszal kezdték meg.

Az ázsiai elefánt és néhány más ázsiai állat férőhelyéül szolgáló ház és külső kifutójának megnyitóján a Kala Sangam Tánccsoport dél-indiai klasszikus templomi táncbemutatóját láthatják a látogatók, de játszóházak, kézműves foglalkozások, vetélkedők és látványos állatbemutatók is várják őket 9 és 16 óra között.

A németországi állatkertekből érkezett elefántok közül Shah Rukh és Shanti, a két fiatal, tíz éves bikát az osnabrücki, az öt éves Taru pedig a hannoveri állatkertből szállították Szegedre - ők már több mint egy hete ismerkednek új otthonukkal. De érdemes majd szemügyre venni az elefántpark többi különleges lakóit is, köztük a pápua szarvascsőrű madarakat és az ázsiai kiskarmú vidrákat is. Gyereknapon a 14 év alatti gyerekek 1600 forint helyett 600 forintért léphetnek be a vadasparkba, felnőtt kísérőiknek 2400 forintot, nyugdíjasoknak pedig 1800 forintot kell fizetniük a belépőért.