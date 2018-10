Ezeket a helyeket nézzék meg, ha most készülnek a családdal a Balatonra!

Középkori várak, csónakázás a föld alatt, kalandparkok, bobpályák és izgalmas kiállítások – ősszel is rengeteg szuper program vár minket a tónál. Ilyenkor kevesebb a látogató, rövidebbek a sorok, és sokkal jobban esik a séta, mint a nyári melegben. Öltözzenek fel melegen, vigyenek magukkal egy termoszban teát, mi pedig mutatjuk, merre induljon a család egy őszi hétvégére.

Nyáron viszonylag egyszerű a programszervezés, ha hét ágra süt a nap: felkelés után irány a strand, este pedig úgy kell kiimádkozni a gyerekeket a vízből, akik az egész napot kihúznák egy lángossal is. Ősszel azonban eljön a nagy családi kirándulások ideje, ahol várakat, kastélyokat fedezhetünk fel együtt, állatparkokban nézhetjük meg közelről a gyerekek kedvenceit, a kalandparkokban pedig a kicsik korának és ügyességének megfelelő pályákon kapcsolódhatnak ki. Korábbi cikkünkben túrákat és vizes programokat ajánlottunk, most ezúttal a családi programokra koncentrálunk.

Várak, ahol nem lehet unatkozni

A várakat egyszerűen nem lehet megunni, életkortól függetlenül a legnépszerűbb úti célok közé tartoznak a tónál. A legkisebbeknek már a feljutás is kaland, a romok között pedig egy kis fantáziával mindenkiből lehet vitéz, lovag vagy királylány. Az 1260-as években épült és többször kibővített Szigligeti várból a Balaton egyik legszebb panorámája tárul elénk. 2013-ban a vár romjai megújultak, korhű falak, tetők, tornyok épültek, kialakítottak egy kovácsműhelyt és egy korabeli szabad kéményes, kemencés konyhát is.

Így már sokkal könnyebb elképzelni, milyen körülmények között készültek a középkori ételek, szerszámok és fegyverek. Bár a kiállításokból is kiderül, mindenképp meséljük el a gyerekeknek, hogy ezt a várat soha nem tudta bevenni a török. Az erőd vesztét egy villámcsapás okozta, ami pedig a tűzvészből megmaradt, azt a Habsburgok robbantották fel 1702-ben.

Nyitvatartás: a vár egész évben látogatható, novembertől márciusig 10-től 16 óráig.

Belépő: felnőtteknek 800, gyerekeknek 6-tól 18 éves korig 400 forint. Kártyával nem lehet fizetni.

Nem közvetlenül a parton van, de a Sümegi vár megér egy kis kitérőt, hiszen az ország egyik legszebb, viszonylag épen megmaradt középkori erődje. Itt nem kell attól tartanunk, hogy a gyerekek unatkozni fognak a vitrinek előtt. Többféle kiállítás is látható benne: megnézhetjük, milyen volt a püspöki lakószoba és a tanácsterem az Öregtoronyban; kiderül, mivel volt felszerelve egy korabeli konyha, sütőház vagy éléskamra; de kőtár, bognár- és kovácsműhely is akad a látnivalók között. Ami még izgalmasabb lesz majd a gyerekeknek, az az állatsimogató és a külön jeggyel látogatható lovagi tornák, de a vár udvarán elhelyezett kaloda is biztosan nagy sikert arat.

A vár egy 90 méter magas dombon található, ide csak meredek, göröngyös úton lehet feljutni. Felnőtteknek kb. 10 perces gyaloglást jelent ez a táv, de babakocsival nem érdemes nekivágni. A vár lábánál van egy ingyenes történelmi játszótér is, korhű módon felépített ostromtáborral.

Nyitvatartás: minden nap, októberben 9-től 18 óráig, novembertől márciusig 9-től 16 óráig. Havas, csúszós idő esetén a vár nem látogatható!

Belépő: felnőtteknek 1500, gyerekeknek (6-14 éves), diákoknak és nyugdíjasoknak 800 forint. Történelmi lovasjátékokra felnőtt belépő 2500 forint /fő/alkalom, gyerek/diák/nyugdíjas belépő: 1000 forint/fő/alkalom

Kastélyok, paloták, autók

A veszprémi várnegyed ma lényegében egy barokk palotákból és házakból álló sétálóutca, ahol akár egy egész napot is el lehet tölteni – ezért most csak néhány látnivalót emelünk ki. Rögtön a várnegyed bejáratánál magasodik a város egyik jelképe, a vár egyetlen látogatható középkori erődítmény-részlete, a Tűztorony. Mindenképp másszanak fel ide a panoráma miatt! (Október 30. és március 15. között csak időpont-egyeztetéssel látogatható, bővebb információt erről itt talál.)

Az 1751-ben épült Dubniczay-palota a város egyik legszebb barokk emléke. Helyet ad a László Károly- gyűjteménynek, amely az elmúlt háromszáz év művészetét mutatja be, és a Teguláriumnak is, ahol a Magyarországról összegyűjtött pecsétes téglákat és cserepeket lehet megtekinteni.

Nyitvatartás: november 1. és április 30. között hétfő kivételével 10-től 17 óráig.

Belépő: felnőtteknek 1000, diákoknak és nyugdíjasoknak 600 forint, családi jegy (2 felnőtt, legfeljebb 4 gyermek) 1800 forint. A „kombinált" jeggyel a Tűztoronyba és más látnivalókba is bejutunk. Infók itt.

Az 1001-ben már oklevelekben szereplő, azóta többször is újjáépített Szent Mihály-székesegyházban koronázták meg a magyar királynékat (a veszprémi püspöké volt a koronázási jog), és itt őrzik a boldoggá avatott Gizella királyné ereklyéjét is. A vár északi fokáról szintén lenyűgöző a kilátás a városra, a Benedek-hegyre, a Viaduktra és a Bakony vonulataira.

Travelo tipp: Ha a gyerekek még bírják a gyaloglást, érdemes felfedezni a Veszprémvölgyben vezető sétautat, amely girbe-gurba utcákon, játszóterek és romok mellett vezet. Itt írtunk róla bővebben

Nyáron inkább esőprogram, ősztől tavaszig viszont kihagyhatatlan a keszthelyi Festetics-kastély, ami hazánk negyedik legnagyobb kastélya, 42 hektáros parkkal. A gyerekek számára is érdekes lehet a sok egymásba nyíló, korhű bútorokkal berendezett szalon és főúri lakosztály, a Tükörterem vagy a 80 ezer kötetes könyvtár, ami csodával határos módon épen maradt a második világháborúban.

Ha azonban a kicsik elfáradnának mindezek bejárása közben, a kastélyhoz tartozó Amazonház Látogatóközpont Főúri utazások, úti kalandok című kiállítása lehet jó választás. Itt régi autókat, hintókat láthatunk, és az is kiderül, hogy nézett ki egy olyan vasúti kocsi, amiben egykor főurak utaztak.

Nyitvatartás: októberben keddtől vasárnapig 10 és 17 óra között

Belépő: az összes kiállításra a felnőtt-belépő 3900, 26 éven aluliaknak és nyugdíjasoknak 1950 forint, a Kastélymúzeum + Hintómúzeum: 2700 és 1350 forintért látogathatók. A jegyárakról részletesen itt olvashat.

A dinóktól a bivalyokig

Ha ránk hallgatnak, a Veszprémi Állatkertre nemcsak néhány órát szánnak, hanem minimum egy fél, de inkább egy teljes napot. A nagy terület és a sokféle látnivaló miatt ugyanis biztosan nem lesz egyszerű innen távozni a gyerekekkel. Már az elején belefutunk a kéthektáros Dinó Parkba a közel 50 életnagyságú dinoszaurusz szoborral.

Ha ez megvolt, jöhet a Csimpánzvilág, a 2018 nyarán átadott tevekifutó, a szintén új Afrika szavanna játszótér, a 300 négyzetméteres fedett játszóház, az állatsimogató, az Erdei mesterségek tanösvénye és az Afrika-szavanna kifutó, ahol közel egy hektáron együtt legelnek zsiráfok, zebrák, struccok és orrszarvúak. Az állatkertnek mintegy 600 lakója van, az idén többek között gyűrűsfarkú makikölykökkel, zebracsikókkal, szibériai kőszáli kecskegidákkal és Bennett kengurubébikkel gyarapodott a színes társaság.

Nyitvatartás: októberben 9-től 16.30-ig, novembertől decemberig 15.30-ig, télen hétköznapokon 15 óráig, a hétvégéken 30 perccel tovább.

Belépő: gyerek és nyugdíjas: 2100 forint, 18 éven felüli diák: 2200 forint, felnőtt: 3000 forint

A Kis-Balaton melletti Kápolnapusztai Bivalyrezervátumban, testközelből, kerítés mögül csodálhatjuk meg Magyarország legnagyobb bivalycsordáját. A bivalyok életéről és tartásáról táblák mesélnek, de még egy kilátóba is felmászhatunk, ahol meglepően messzire el lehet látni. A rezervátumhoz tartozik egy játszótér és egy kisebb beltéri kiállítás is.

Nyitvatartás: október 31-ig: 9-től 17 óráig, november 1-től március 31-ig 9 és 16 óra között

Belépő: felnőtteknek 800 forint, kedvezményes jegy 700 forint, gyerekeknek (3-14 éves) 500 forint

Ha a gyerekeknek nem elég egy nap az állatos programokból, felvehetik a listára a Festetics Imre Állatparkot is, ami innen nem messze, Keszthely határában található. Olyan magyar állatfajokat mutatnak be itt, mint a rézpulyka, szürkemarha, a különleges cikta, cigája, merinó, rackajuh vagy mangalica.

Már nem csak csónakázás: tavasbarlang

A Tapolcai-tavasbarlang egy tíztermes látogatóközponttal és internetes jegyfoglalási rendszerrel bővült az elmúlt években, így nem kell várakozni, ha előre foglalunk időpontot és veszünk jegyet a neten. A program egy földtörténeti és geológiai tárlat megtekintésével indul, ami sokkal izgalmasabb, mint ahogy hangzik, mert láthatnak ősgyíkokat, 3D-s mozit, és a gyerekek bemászhatnak a „kúszóbarlang" üregeibe is, hogy kipróbálják, milyen barlangásznak lenni.

Ezután a föld alá sétálhatnak a lépcsőkön, ahol a barlang termeinek rövid bejárása után következhet a csónakázás. Önöknek kell evezni, de nyugalom, az út nagy részén kézzel is lehet irányítani, a szűkebb járatokban simán elérik a falat kézzel, még evezőlapát sem kell. Ha nincsenek sokan, érdemes „leparkolni" egy kicsit a legnagyobb, legszebb teremben, gyönyörködni az alulról megvilágított, kristálytiszta vízben, és élvezni a csendet.

Nyitvatartás: október 31-ig 9.30-17.00 óráig, november 1. és február 28. között: 9.00-16.30 óráig.

Belépő: felnőtt jegy 2000, gyerek jegy (3-14 éves) 1500, családi jegy 5500 forint

Travelo tipp: Sétáljanak egyet a Malom-tó és az Alsó-tó melletti sétányon! Amíg a szülők kávéhoz jutnak, a gyerekek gyönyörködhetnek a színes halakban.

Bobpályáktól a szabadulószobáig

Képzelje el, hogy 40 km/órás sebességgel száguld egy bobpályán, ahol a szintkülönbségek elérik a 40 métert. Ilyen pályából Balatonfűzfőn kettő is van, és összesen másfél kilométer hosszúak. Az egyik fölé egy 15 méter hosszú alagút borul, amelyben sötétedés után villogó fények fokozzák az adrenalinszintet. Mielőtt azonban felmenne a pulzusa, eláruljuk, hogy a bobok sínhez rögzítve futnak, vagyis nincs ok az aggodalomra.

A BalatoniBob Szabadidőparkban persze nemcsak a száguldás lehet program, az ingyenes részlegen erdei játszótér és egy mini kalandpark is található. A szomszédos Serpa kalandparkban négy különböző nehézségű kalandösvényen lehet keresni a kihívásokat, kipróbálhatják például az íjászatot vagy a paintballt. A bobbal rossz idő esetén is lehet tervezni: időjárástól és ünnepnapoktól függetlenül nyitva tartanak, esős időben pedig esővédő plexiket helyeznek fel a bobokra.

Nyitvatartás: bobpályák minden nap 9 és 20 óra között, Serpa kalandpark hétvégén és ünnepnapokon 10 és 17 óra között (időjárásfüggő!)

Jegyárak: bobpályákon egy csúszás 499 forint, hat csúszás 2799 forint, Serpa Kalandpark kalandösvényektől függően 1500-5000 forint

Tíz kilométerre található - az egyébként remek családi programokat ígérő - zalakarosi fürdőtől az a zalaszabari Zobori Élménypark, amelynek kötélpályán és száraz óriáscsúszdán kaphatunk adrenalinlöketet, de az óriáshintán is garantált az őszinte sikoly. Rossz időben a beltéri csúszdapark, a szabadulószoba, a játszóház és a 3D Exojet nevű videojáték-szimulátor gondoskodnak arról, hogy a gyerekek hazafelé már békésen szuszogjanak a hátsó ülésen. Ez utóbbira természetesen nem vállalunk garanciát.

Nyitvatartás: október 27-ig minden nap, november 5-én vége a szezonnak

Belépő: többféle jegyet kínálnak (kalandjegy, családi jegy stb.) ezekről itt talál információt

Drónvideón mutatjuk az őszi Balaton legmisztikusabb helyeit Látták már a tihanyi Belső-tavat, amelynek partján megmagyarázhatatlan nyugalom szállja meg az utazót? És azt gondolták volna, hogy van egy több millió éves vulkánunk, amelynek kráterében ma sétálgatni is lehet? Nem messze onnan pedig egy kőtenger, amely pont olyan, mintha egykor óriások játszótere lett volna? Mert, ha nem, akkor nézzék meg most a térséget úgy , ahogyan csak a madarak láthatják!

