Óriás szabadtéri játszópark nyílt gyerekeknek Dubajban

Megnyílt Dubaj legújabb, családokra építő látnivalója az XPark. A szabadtéri élménypark a Jumeirah XDubai gördeszka-park mellett, közel a Kite Beach-hez található, és legfőbb üzenete, hogy a gyerekeket a szüleikkel együtt vegyék rá, hogy minél több időt töltsenek el a szabadban.

Az XPark a sivatagi körülmények között is zöld erdős környezetet megjelenítő tulajdonságával és az élményparkjaira jellemző felszereltségével az Egyesült Arab Emirátusok első nyitott óriás játszóparkjának számít. A parkot úgy alakították ki, hogy hatással legyen a gyerekek különböző képességfejlesztésére, hogy egyszerre éljenek át kalandokat és a magabiztosság élményét, ugyanakkor a különleges helyszn felfedezésével a természet szépségét is megtapasztalhassák, akár Dubaj szívében. A parkba hamarosan csoportos programokat is terveznek, amely az iskolás és óvodás korú gyerekeket olyan tevékenységekkel igyekszik majd a természetbe csábítani, mint a szabadtéri bunkerépítés, a különböző mesterségek elsajátítása és a tábortűzrakás.