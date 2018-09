A világ egyetlen reptéri sörfőzdéje, a világ legismertebb sörcsarnoka – ahol a törzsvendégeknek egészen különleges jogai vannak –, vagy a legöregebb sörház, ahol már a 14. században főztek söröket a fejedelemnek. Münchenben híres és különleges sörházak sorát járhatjuk végig, ha igazán rá akarunk hangolódni az Oktoberfestre.

Airbräu – a világ egyetlen reptéri sörfőzdéje

A müncheni reptér filozófiájába beletartozik, hogy ne csak egy indulási és érkezési pont legyen, hanem egy közösségi tér, egy önmagában is vonzó állomás az úton, ahová érdemes jóval a gépünk indulása előtt kimenni, vagy az érkezés után itt eltölteni valamennyi időt. A koncepció része az összes bolt és étterem, de ez már nem akkora újdonság a gyakori utazóknak. A valódi különlegességek sorában olyan programok vannak, mint a szörfpálya - amit éveken át üzemeltettek nyaranta -, a holnap ismét induló street food fesztiváljuk és a karácsonyi vásáruk. Valamint a világ egyetlen reptéri sörfőzdéje, az Airbräu.

Aki tehát úgy érkezik Münchenbe, hogy a leghíresebb sörfőzdéket mindenképp végig akarja járni, az jó, ha rögtön a reptéren kezdi! Az Airbräu három sört tart az állandó kínálatában, mellette pedig mindig vannak szezonális sörei is. Utóbbiból a következő az Oktoberfestre készülő Gaudium lesz, majd a karácsonyi vásár idejére érkezik a fűszeresebb ízesítésű Krampus szezonális sörük.

Az állandó kínálatban van egy világos sör, a Flieger Quell, egy búzasör, a Kumulus, valamint egy intenzíven komlózott pilsner, a Jetstream. Ezeket csak itt, a reptéren lehet megvásárolni. (Óvatosan az ajándéknak szánt sörökkel! A sörfőzde még a biztonsági ellenőrzés előtt található, így ha nincs poggyászunk, amibe alaposan becsomagolva feladhatnánk egy-egy üveg sört, akkor a kézipoggyászban ne is próbáljuk meg hazavinni! Mivel ugyanis meghaladja az engedélyezett folyadék-mennyiséget, ki kell majd dobnunk az ellenőrzésnél. Kár lenne érte!)

Az Airbräu étteremként is működik. Helyi és nemzetközi ételeket kínálnak a sör mellé. Nyáron teraszuk is van. A belső részben pedig a látványsörfőzde mellett is kérhetünk asztalt. Itt garantáltan elvarázsolnak majd minket a sörfőzdékre jellemző illatok. Az itt dolgozók azt mesélték, hogy sokan csak illatmarketingnek hiszik, pedig az étteremben található két rézüstben tényleg sör készül.

Nyitvatartás: Mindennap reggel nyolctól hajnal egyig.

Cím: Az Airbräu a repülőtéren, a reptéri vasút lejáratától jobbra található, az ún. Terminalstrassén.

Hofbräuhaus – minden sörcsarnok anyja

A világ leghíresebb sörcsarnoka természetesen a mi listánkról sem maradhat le. A sörrajongóknak egyenesen kihagyhatatlan zarándokhely. De a sörökért nem különösebben rajongó turistáknak is ajánljuk, hogy keressék fel a helyet, hiszen sok száz éves történelme és egyedi szokásai miatt sörkóstolás nélkül, saját jogon is érdekes látványosság a Hofbräu sörcsarnoka.

A világ első sörtisztasági törvénye A német sörre vonatkozó Wikipedia-szócikkben például arról lehet olvasni, hogy 1516-ban IV. Vilmos bajor herceg volt az, aki Ingolstadtban elrendelte a világ legelső sörtisztasági törvényét, amely 1919 óta egész Németországban kötelező érvényű. A törvény szerint csak malátát, komlót és vizet szabad használni a sörkészítéshez. Amiben pedig nincs árpamaláta, hanem búza vagy rozs, annak kötelezően felső erjesztésű főzésűnek kell lennie. A törvényt 1993-ban az „ideiglenes sörtörvénnyel" (Vorläufiges Biergesetz) aktualizálták.

A Hofbräuhaus 1589-es alapításától a Bajor Hercegség, majd Választófejedelemség uradalmi sörfőzdéjeként működött. Ma sörfőzde, sörcsarnok és étterem, ahol a turisták mellett még mindig számos helyi is szívesen megfordul. Sok asztalon jelzi kis tábla, hogy törzsvendégek számára foglalják. Ezt tartsuk tiszteletben. A törzsvendég státusznak nagyon nagy hagyománya és még nagyobb presztízse van. Nem könnyű bekerülni azok közé, akik itt saját zárható rekeszt kapnak a söröskorsójuknak.

Turistaként mindenképp próbáljunk elcsípni egy olyan pillanatot, amikor megérkezik egy törzsvendég és szertartásosan magához veszi a korsóját, mielőtt leülne az asztalához! A korsók rekeszei a csarnok bejáratától balra vannak. Amikor megérkezik egy törzsvendég, odamegy a rekeszéhez, kinyitja rajta a lakatot, előveszi a saját korsóját, majd elmossa a réz csapnál. Ez egy olyan, hosszú múltra visszatekintő hagyomány, amit tényleg nem a turisták kedvéért csinálnak, és ilyen élményekben egyre ritkábban lehet részünk a világ híres látványosságainál.

Ma már több mint huszonöt, a Hofbräuhaus nevével fémjelzett söröző van a világban, akár Szöulban is beülhetünk egy ilyen igazi német sörözőbe. Az Oktoberfesten pedig hagyományosan a Hofbräuhausé a második legnagyobb sörsátor.

Nyitvatartás: A müncheni Hofbräuhaus az év minden napján reggel kilenctől éjfélig várja vendégeit.

Cím: München belvárosában, a Platzl 9. szám alatt található. A legközelebbi tömegközlekedési csomópont a Marienplatz S-bahn megálló.

Augustiner Keller – a legöregebb sörfőzde

Az Augustiner München legöregebb független sörfőzdéje, 1328-ban alapították. A sörfőzdét szerzetesek üzemeltették, és ők voltak az udvar beszállítói is egészen a Hofbräu tizenhatodik század végi alapításáig. A főzde Edelstoff sörét 1812 óta hagyományosan, fahordókból frissen csapolva szolgálják fel. Az épületben különböző hangulatú sörcsarnokok és termek találhatók. Ezért érdemes először körülnéznünk, hogy melyik terem berendezése áll legközelebb hozzánk, mielőtt leülünk valahol.

Cím: A hajdani szerzetesek sörfőzdéje az Arnulfstrasse 52. szám alatt található.

Nyitvatartás: Délelőtt tíz órától éjfélig.

Paulaner Bräuhaus – a különleges sörös ételek háza

A sörház 1889 óta készíti tradicionális rézüstökben a söreit. Étlapjukon rendhagyó sörös érdekességeket is találnak a vendégeik, például sörszószban készült gulyást, vagy a desszertek között sörszorbetet. A nagyétkűeknek a hétfőnként rendezett svédasztalos bajor vacsorájukat javasoljuk.

Cím: A sörfőzde a Kapuzinerplatz 5. szám alatt található.

Nyitvatartás: Délelőtt 11 órától este 11 óráig várjűk a vendégeket.

Schneider Bräuhaus – a búzasörök specialistája

A 19. század óta működő sörház a búzasörökre specializálódott. Sörmenüjén egészen lírai módon mutatják be a különböző búzasörfőzeteket. Étlapján olyan hagyományos bajor ételeket is találunk, amit a mai gyomor már nem feltétlenül vesz be. Ilyen például a borjútüdő és a sertésvese. Ugyanakkor modern, vegabarát fogásokat is kínálnak.

Cím: A városközpontban, a Tal 7. szám alatt, egy saroképületben található a nemrég felújításon átesett sörház.

Nyitvatartás: A Schneider Bräuhausban mindennap reggel nyolctól hajnali fél egyig várják a vendégeket.

Löwenbräukeller – az Oktoberfest legkitüntetettebb résztvevője

Amikor 1883-ban megnyitott a Löwenbräu sörháza, a legnagyobb szenzációt nem is a sör keltette, hanem az, hogy itt asztalterítőket és szalvétákat is használtak a terítékhez. A berendezés ma is tradicionális, a bútorokon faberakásokat, a plafonon nehéz csillárokat, a falakon pedig régi festményeket találunk.

A sörház az Oktoberfesten betöltött szerepére a legbüszkébb. Ők voltak ugyanis az elsők, akik az 1867-es fesztiválon sörsátrat állítottak. Azóta ez az Oktoberfest leghíresebb sátra. München polgármestere is mindig itt nyitja meg ünnepélyesen a fesztivált.

Cím: A Löwenbräu sörház a Nymphenburgerstrasse 2. szám alatt található.

Nyitvatartás: Mindennap délelőtt tíztől éjfélig.