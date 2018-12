Két hétig ingyenes lesz a veszprémi tömegközlekedés

Hónapok óta lélekben készül rá Veszprém megye székhelye, hogy új szolgáltató veszi át a város buszhálózatának üzemeltetését, és ez hamarosan, január 1-vel meg is történik – írja a Veol. Az önkormányzati V-Busz Kft. 50 használt, de a jelenlegi leharcoltaknál jobb állapotú buszt állít szolgálatba.

A szóló és csuklós buszok Svájcból és Németországból érkeznek, és bíborlila színben fognak tündökölni.

Az átállás legszebb része az lesz, hogy január 13-ig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést a városban (így az elsőajtós felszállási rend sem fog e napokban működni). A hálózatot is újratervezték, az eligazodáson a V-Busz új utazásszervező alkalmazása segít majd. Az ingyenesség után sem várható jegy- és bérletáremelés, a régi ÉNYKK-s jegyeket pedig március 31-ig fogadják el.

Mint említettük, súlyos menetrendi változások is jönnek. A legfontosabb, hogy megszűnik a 18-as, 19-es, 26-os, 27-es, 50-es, 32-es, 34-es, 35-ös járat is, és többek között a 3-as, 7-es, 7A buszok közlekedése is. Sok buszt sűrítenek, pl. Gyulafirátótra, és megjelennek az éjszakai járatok is 2023 leendő európai kulturális fővárosában.

Jegyet és bérletet egyelőre a buszpályaudvaron, a társaság Óváros téri pénztárában és viszonteladóknál, majd január végétől a hotelnél, a Haszkovó úti fordulóban és a Cholnoky-iskolánál lévő automatáknál is lehet venni. A változásokról a V-Busz szórólapokon is tájékoztat, de persze az új menetrendek is kikerülnek a megállókba.