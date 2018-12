A veszprémiek utcabállal ünneplik az EKF győzelmet

Veszprém városa három éves felkészülés után nyerte el az Európa Kulturális Fővárosa címet 2023-ra, a győzelmet pedig egy hatalmas bulival ünneplik meg. A programok ma este, azaz december 22-én, este 18.00 órakor az Óváros téren kezdődnek, áll a www.veszprem.hu oldalán, az esemény faceboook oldalának információi alapján.

Összesen 12 helyszínen zajlik majd harmincnál is több program, tánccal, zenével, evéssel és ivással, ahogy kell.

Az Óváros téren 18.00-01.00-ig lehet majd mulatni a Party Beyond rendezvényen, ami egy jó kis táncos zajongás lesz, de ezzel egy időben, ugyanezen a helyszínen beindul a Fényfestés is, végül a Foodtruck Show kerekíti le az itt zajló eseményeket. Bár igaz, a téren lesz egy nyugis sarok is, az úgynevezett Nappali, amely egy olyan közös tér, ahol lazítani, csocsózni, beszélgetni lehet.

A Szabadság téren is áll majd a bál. 18.00 órától beindul a Pop-up Táncház, magyar, modvai és gyimesi dallamokkal, egy picit távolabb, de szintén a téren kezdi meg működést a Jazz Sarok is. Zenés program lesz a Kossuth utcai Incognito Kávézóban zajló Utcazene Instant program, a Karácsonyi Slágerhullás #2 a Karácsonyi vásárban és a Bran – ír zenei táncház a Hangvilla Kávézóban.

Lesznek csendes programok is a kiállításoktól a Kirakat Moziig. Ez utóbbit a Szabadság téren rendezik meg, a vetített filmek pedig az Eszeveszett mesék, a Good bye, Lenin! és a Fejvadászok lesz.