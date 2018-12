Veszprém fővárosi lázban ég

Az Európa Kulturális Fővárosa-sorozat (EKF) több évtizedes történetében mindig két város kapta meg az unisó címet. 2023 lesz az első olyan év, amikor csak egyetlen város nyeri el ezt a megtiszteltesét. Eredetileg Magyarország mellett Nagy-Britannia városai kaptak lehetőséget a megmérdetetésre, de később a Brexit-szavazás után az EU Bizottság úgy döntött, hogy az angliai városok mégsem maradhatnak bent a pályázatban.

Így 2023-ra csupán egyetlen város kaphatja címet. A versenyzők között pedig Debrecen, Győr és Veszprém van jelen. A kiírásokban már évtizedek óta városok szerepelnek, de ezeknek van lehetősége bevonni egy régiót is a cím elnyerésébe: ahogy Marseilles bevonta Provence-ot, vagy Essen a Ruhr-vidéket. Veszprém a Balaton-régióval együtt pályázik.

Veszprémbe 2018. december 12-én látogattak el az EKF zsűritagjai, így most az egész város versenylázban és mindenki a címért drukkol, amint az a Facebook hozzászólásokból kiderült, miután a Veszprém2023 projekt kiposztolta a hivatalos városnézésen készült képeket. A projekt csapatának 3 évébe került, hogy minden amit fontosnak tartanak a városban, most a legjobb fényben kerüljön a bírák elé. A tömegeket vonzó júliusi Veszprémi Utcazene Fesztivál is megelevenedett a téli utcákon. A zsűritagok VR szemüvegeken keresztül láthatták és hallhatták a sürgés-forgást.

A mai napon Debrecen és Győr (maximum 10 fős) csapata prezentálta a pályázatát élőben a zsűrinek Budapesten a Müpa-ban, 14-én délelőtt pedig Veszprémen a sor, és még aznap délután, vagyis 2018. december 14-én, pénteken 15:30-kor a zsűri bejelenti, hogy ki a nyertes.