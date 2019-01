A síelés új arca hódít a Kopaonikon

Újdonságnak számító téli mókával rukkolt elő Szerbia legnagyobb síparadicsoma, a Vesti Online hírportál arról ír, hogy idén télen három pályán sötétedés után is lehet síelni.

Aki behódolna az éjszakai téli sportnak, érdemes síruházattal és réteges, meleg öltözékkel készülnie, ugyanis az előrejelzések szerint éjszaka akár -18 Celsius fokra is leeshet a hőmérséklet, és a szeles idő csak tovább ronthatja a hőérzetet. A jó hír az, hogy a térségben most is szállingózik a hó, így igazi téli hangulatban lehet kipróbálni az új 2,5 kilométer hosszú sípályát és az éjszakai sípályák egyikét is.

Korábban a „Karaman greben” és a „Malo jezero" lecsúszó utak voltak kivilágítva éjszakára, de a nagy érdeklődés azt eredményezte, hogy idén a „Pančić" pálya is fényszórókat kapott.

Az idei szezonra egy biztonsági alkalmazást is kifejlesztettek a helyiek: a program a késő esti órákban is nyomon követi, melyik turista hol tartózkodik. A nyomkövető segítségével könnyen megtalálják a pályáról letévedő síelőket, továbbá az alkalmazással szükség esetén segítséget is lehet kérni.

A kopaoniki síközpontban tavaly 400 ezer turista fordult meg és idén ennél is többre számítanak, Bulgáriából, Romániából, Görögországból és Szlovéniából is sokan érkeznek. A turisták 11 sífelvonóval közlekedhetnek, és összesen 16 pályát próbálhatnak ki. A pályákat 3500 dináros napijeggyel használhatják, ami átszámolva 10 ezer forintos kiadást jelent.

A síparadicsomban egyébként idén viszonylag korán, októberben megmutatkozott a hó, és a november közepén már komoly havazás lepte meg a turistákat, jelenleg 35 cm vastag hópaplan fedi a tájat.