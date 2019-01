Csehországtól Ausztriáig fuldokolnak a rengeteg hóban

Könyörtelenül lecsapott a tél Európára, Magyarországon is kapott a Dunántúl némi havat csütörtökön, de tőlünk északabbra azért kritikusabb a helyzet. A Prague Daily Monitor angol nyelvű cseh lap ír róla, hogy két fontos, Ostravából Szlovákia felé tartó főutat is le kellett zárni a síkosság miatt.

Ami még sok magyar utast is érinthet, hogy ideiglenesen lezárták a Brno-Prága (D1) autópályát is a Vysočina régióban.

A csehek sok balesetet is elszenvedtek és péntekre a komoly fagyok miatt adtak ki figyelmeztetést. A szomszédos Szlovákia is szenved: van, ahol méteres hó esett, akár alacsonyabb magasságokon is, péntekre pedig a lavinaveszély, a hófúvás és a fagyok miatt is figyelmeztetéseket adtak ki - írja az Aktuality.sk portál.

Tőlünk nyugatra, Ausztriában szintén súlyos a hóhelyzet: van ahol az elmúlt napokban már lehullott egy méternyi hó és további egy métert várnak. Innsbruck hegyeiben volt, ahol egy nap alatt 82 centi hó esett, és a 108 km/órás szél sem egyszerűsít a helyzeten a Wetter.at szerint.

A helyzet tehát csak súlyosbodni fog, csak a völgyekbe 100 centi havat várnak, a lavinaveszély egyre magasabb. Emiatt Vorarlbergtől a magyar határig riasztások vannak kiadva. Még Bécs sem menekül, a városban már csütörtökön megadugók alakultak ki a hirtelen jött hó miatt.

Ha valaki errefelé indul kocsival, számítson lezárt utakra, dugókra és kötelező hólánchasználatra!