Hatalmas havazás lepi be az Alpokat

Az Alpok északi oldalán akár 150 centi, azaz másfél méter hó is eshet abban a méretes hóviharban, ami advent második hétvégéjére érkezik meg a térségbe – írja a Síelők.hu. Ez elsőre jól cseng, de a hóvihar 100 km/órás széllel is járhat, így sílécen nehezen lehet majd kiélvezni az égi áldást.

Először a hegylánc északnyugati részét lepi be a hó, majd fokozatosan halad kelet felé a csapadék. Vasárnap reggel még enyhe hőmérsékletek lesznek, a hóhatár 1400-1700 méter körül alakul, majd elkezdődik a hidegbetörés, a csapadék már egyértelműen hó lesz, ráadásul egyre alacsonyabban is.

Tirolban, az Arlberg régióban fél méter havat várnak hétfő reggelig, de Nyugat-Ausztria 700 méter feletti részein is eshet 10-20 centi. Akadhat terület, ahol az egy métert is eléri majd a hóvastagság. Magasságtól függően Olaszországban 30-80 centi, Franciaországban 50-80 centi, Svájcban pedig – nagy területi szórással – 10-100 centi hó is eshet.