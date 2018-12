Szerencsére nem jár díj azért, hogy valaki ostobán viselkedjen a nyaralásán, de még így is jócskán akadnak olyanok, akik tülekednek a leghülyébb turista címért. A Condé Nast Traveler cikkében összegyűjtötte, hogy kik voltak azok, akik jó eséllyel szállnának ringbe a győzelemért. Íme a lista, helyezések nélkül.

El a kezekkel a szikláktól!

Júniusban a Colorado National Monument szikláit választotta egy középiskolás, hogy szavakba foglalja rajongását; „Tökéletes vagy számomra", írta ki jó nagy betűkkel. Az Egyesült Államokban divatja van annak, hogy a középiskolás záró bálra meglepő módon hívják meg választottjukat a fiúk, de egy sziklára rajzolt graffiti talán mégis túlzás, amellett, hogy illegális.

A közeli Utah Red Fleet State Parkjában még jobb mulatságot találtak ki néhányan: az őskori lenyomatokat őrző sokmillió éves sziklából törtek le darabokat, hogy az ott fekvő tóba dobálják.

Vigyázat, a gejzírek forróak! Mondom forróak!

Szeptemberben a Yellowstone National Parkban is történt egy incidens, amikor az egyik ott sétáló csoportból kivált egy turista, hogy közelebbről is megnézze az Old Faithful gejzírt. Talán mondani sem kell, hogy az tűzforró vizet lövel ki magából, így aki odatéved, azt megégeti. Bár előzőleg a kíváncsiskodót is figyelmeztették, úgy érezte, hogy megér egy próbát közelebb menni. Mikor sérülés nélkül el tudták hozni a gejzír közeléből, letartóztatták.

Senki ne macerálja a medvéket!

Idén is nem egy haláleset történt csak azért, mert valaki tökéletes szelfit akart készíteni. Persze olyan is van, hogy valaki megússza a feleslegesen vállalt kockázatot, de ez csak szerencse kérdése.

Mint az a kiránduló, aki képes volt beleállni egy medvékkel zsúfolt patakba, akik épp az ebédrevaló halakat fogták ki maguknak. A macik nem bántották az elszánt szelfizőt, de vajon megérte az új profilkép? A római Trevi-kútnál is volt egy látványos eset, noha itt szó sem volt veszélyről. Csupán annyi történt, hogy két hölgy elkezdte tépni egymást, amikor mindketten ugyanazt a helyet nézték ki maguknak a tökéletes kép reményében.

A műemlékekből lopkodni tilos!

De attól ez mégis gyakran megtörténik. Például itt van az az eset, amikor lelkes látogatók az auschwitzi haláltábor krematóriumának falából szándékozott néhány téglát magával vinni emlékbe. Ehhez talán nem is kell többet hozzátenni.

De tényleg, egy piramison?

A világsajtót is bejárta a hír, amelyben beszámolnak róla, hogy egy lelkes dán pár az egyik gízai piramis tetején lelte örömét egymásban. A dolgot nem állt szándékukban titokban tartani: vittek magukkal kamerát, valamint képeket és videókat is megosztottak a közösségi oldalakon.

Már önmagában a piramisra sem lett volna szabad felmászni, a tetején szexelni meg, nos, azt sem támogatják a hatóságok. A párocskát végül nem kapták el, két segítőjüket, akik segítettek nekik a piramishoz jutni, letartóztatták.

A táska meggyújtása nem megoldás

Mindenki utálja, ha a repülője késve száll fel, de akad olyan is, aki heves dühkitöréssel reagál a hírre. Mint az a férfi, aki mérgében egyszerűen felgyújtotta a csomagját az Islamabad International Airport kellős közepén, hogy így tiltakozzon a rossz időjárási viszonyok és a felmerülő technikai problémák ellen.