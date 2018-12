Ajándékot vásárolni néha pokolian nehéz, főleg amikor már szó szerint csak pillanatok állnak rendelkezésre. A wellness ajándékkal nagyon nehéz mellélőni, egyrészt mert sokan kimondottan bolondulnak a témáért, másrészt pedig még azoknak is kellemes alternatívát kínál, akik azelőtt soha nem lépték át egy spa küszöbét. Mutatunk néhány last minute lehetőséget!

Minden gondtól távol: wellness utazás

Az abszolút adu ász az élménycsomag, pontosabban egy utazással kombinált wellness hétvége. A periódus természetesen lehet hosszabb, három nap vagy akár egy hét is. Külföldi és belföldi útra is vehetünk utalványt. Van olyan, amelyet több helyen is fel lehet használni, de dönthetünk konkrét hely mellett is. Az a voucher amelyiket több szolgáltatónál is be lehet váltani, természetesen sokkal nagyobb szabadságot ad.

A netes oldalak általában olyan belföldi csomagokat ajánlanak, amelyek meghatároznak ugyan egy kategóriát, de elég mozgásteret hagynak a döntéshez. Van olyan oldal, amely 2019 végéig felhasználható nászutas álompihenés csomagot is kínál, ráadásul ehhez több wellness szálloda közül is lehet válogatni. Ha pedig idősebb párnak szeretnénk örömet okozni, akkor dönthetünk a senior pihenés ajánlatok mellett, ahol szintén több szálláshelyből lehet választani, és az utalványt ugyancsak 2019 végéig lehet beváltani.

Azoknak, akik mérni akarják az aktivitásukat: okoskarkötők

Finesz karkötő, okoskarkötő vagy aktivitásmérő, lényegében ugyanarról van szó. Egy kicsi, karórához erősen hasonlító szerkentyű, amelyik a típusától függően méri a különböző értékeket. Ez lehet a vérnyomás, pulzus, lépésszámlálás, elégetett kalória mennyisége, vagy akár az alvás minőségének értékelése. Mivel valóban akkora csupán, mint egy karóra, ezért bárhol és bármikor viselhető, kényelmes és egyáltalán nem feltűnő.

Abszolút menő holminak számít, ezért van, aki egyáltalán nem is rejtegeti, hanem feltűnő szíjjal teszi még hangsúlyosabbá. Választhatunk egy alapdarabot, fekete szíjjal, és esetleg lehet hozzá adni pluszba egy dzsesszesebb pinket, vagy almazöldet.

A neten, mint mindig, nagy a választék, de ha késő van már megrendelni a fitnesz órát, akkor egy boltba is beugorhatunk érte. A boltokban is nagy a választék, a fekete aktivitásmérőtől, a gömbölyded, fehér futóórán át, az egészen szuper okosóráig, amely a kalória beviteltől kezdve a leúszott táv méréséig, mindent tud. És ugyanezek az órák, ha repülőn ülünk, akkor nyújtó gyakorlatokat javasolnak, ha viszont vezetünk, akkor szépen csöndben maradnak.

Illatos és megnyugtató: spa kezelések

Lényegében ez is egy ajándékutalvány, a különbség annyi, hogy ezúttal nem kapcsolódik utazáshoz a felhasználása. Hiszen sokszor éppen az esik a legjobban, amikor a napi stresszt már este levezethetjük, akár hazafelé menet a munkából.

Utalványt rengeteg spa oldalán találhatunk, így online tudjuk intézni a beszerzést. Lehet dönteni az összegről, de magáról a kezelésről is, ha tényleg személyre szabott ajándékot szeretnénk adni. A Mandala Day Spa kínálatban mindenkinek ajánlanak kényeztető élményeket, és még arra is lehetőségünk van, hogy akár pároknak szóló kezelést foglaljunk le és adjunk ajándékba.

De ha ez az illető például a párunk, akivel korábban már elterveztünk egy közös utazást, akkor azt is megtehetjük, hogy meglepetésként előre lefoglalunk számára egy kényeztető masszázst vagy egy lazító kezelést a hotel spa részlegében.

Lazítás bárhol: meditációs zene

Az ötlet roppant egyszerű, a beszerzési források száma is végtelen, úgyhogy ez lehet a tökéletes ajándék mindazoknak, akik szeretik a nyugodt, meditatív zenét. Nagyon melléfogni a témakörben nem lehet, de ha ismerjük az illető kedvenc darabjait, akkor ahhoz is igazíthatjuk a választást. A neten és a boltokban is rengeteg CD közül választhatunk – még olyan is van, amely az állatoknak segít az ellazulásban! Ez utóbbi jó lehet olyanoknak, akiknek kis kedvencük van. Ez a fajta zene ugyanis állítólag segít a stressz csökkentésében, ha az állat például orvosnál van, esetleg valaki más vigyáz rá.

KAPCSOLÓDÓ CIKK Óriási sikere van a bántalmazott macskáknak készült lemeznek

A zenét természetesen le is tölthetjük. Ezért ha tudjuk, hogy a szerettünk sokat szokott sétálni vagy túrázni, akkor az a legkézenfekvőbb megoldás, ha egy kis mp3 lejátszóval kedveskedünk neki, amin már rajta vannak az ellazuláshoz szükséges legjobb dallamok.

Az ajándékcsomag: minden jó egy helyen

Az ajándékcsomag lusta megoldásnak tűnhet, de ha jól választjuk ki az adott termékeket, akkor tuti befutó lesz. Ha semmi kedvünk hosszasan időzni és válogatni a boltban a különböző pipere holmik között, akkor vehetünk előre összeállított csomagot. Ebben az a jó, hogy ha profik csinálják, akkor nemcsak a csomagolás lesz tökéletes, hanem a benne lévő kozmetikumok is tökéletesen passzolnak majd egymáshoz.

Sok webshop és bolt készül ünnepi ajánlatokkal. Néha, ezek kínálataiban külön fiataloknak és külön idősebbeknek szóló csomagok is vannak, esetleg olyanok, amelyek távoli tájak spa hangulatát hozzák el az otthonunkba, vagy amelyek teljes felfrissülést és bőrünk megújulását ígérik. Az is jó döntés, ha olyan csomagot választunk, amelybe az adott márka legnépszerűbb termékei, vagy az idei év legnagyobb favoritjai kerülnek. Ez utóbbi remek ajándék mindazoknak, akik szeretik kipróbálni a legújabb trendeket.

Egy kis extra motiváció az online edzőtől

Van, aki szeret eljárni edzőterembe, és még órarendje is van, hogy mikor, milyen órán fejleszti magát. Van, aki úszni vagy futni jár, mert jobban szereti maga beosztani az idejét. De olyan is van, aki nem szeret kimozdulni, ezért inkább otthon edz, időnként pedig egy profi segítségét veszi igénybe. És bár a különböző edzéstípusokhoz ma már internetes videók között is lehet válogatni, akik jobban szeretik, ha valaki felépíti helyettük az edzéstervet, beosztja az idejüket, és motiválja őket, azok imádni fogják az online edzőhöz tartozó előfizetést.

Fel lehet iratkozni egy hónapra vagy akár egy évre is, és nekiugrani az edzéseknek, akár már január első napjaiban. Például a barre3 minden hétfőn friss edzést pakol fel az egyébként is több száz edzést tartalmazó adatbázisába, amelyek közül szabadon válogathatunk. Tíz vagy hatvan perces is lehet az óra, jár hozzá edző, aki átsegít a nehézségeken és válaszol a kérdésekre, plusz az egészséges étrendhez is kapunk egy csomó tippet és receptet.