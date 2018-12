Lassan a rókák is turisztikai látványosságnak számítanak Bécsben

Amennyiben meglátogatja a Schönbrunni kastély karácsonyi foratagát, ne lepődjön meg, ha egy-két rókával is összefut a kastély parkjában, hiszen a ravasz állatok egyre gyakrabban látogatják meg a közkedvelt turisztikai helyet. A Floridsdorf vagy Donaustadt kerületeiben is nagy eséllyel találkozhat rókákkal, továbbá különösen kedvelik a Wienerwald közelében található magánterületeket és a város nagyobb parkjait is.

Mivel a vadon élő állatok legtöbbször magánterületre tévednek be, ezért eddig nehéz volt átfogó képet alkotni a viselkedésükről, ezért a bécsi lakosok bejelentései alapján egy adatbázist hoztak létre, amely segítségével nemcsak a rókák viselkedését sikerült feltárniuk, de más érdekes következtetéseket is le tudtak vonni a kutatók. Arra jutottak például, hogy minél magasabb az egyes bécsi kerületekben élők végzettsége, annál több bejelentés érkezik onnan. Az utóbbi öt évben összesen 1100 alkalommal tűntek fel rókák a város egyes pontjain, tehát már az sem számít meglepőnek, ha városnézés közben néhány rókakoma is eloson Bécs nevezetességei mellett.