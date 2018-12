Ezen a napon érdemes gyerekekkel érkezni a Schönbrunni kastélyba

A bécsi Schönbrunni kastélyban december 24-én érdekes karácsonyi történetekkel várják a gyerekeket, és 26-ig az ünnepi vásárt is körbejárhatja családjával.

Aki december 24-én látogatja meg a nevezetes Schönbrunni kastélyt az megtudhatja, hogy a császár idejében milyen öltözékkel védekeztek a hideg ellen és azt is, hogy annak idején mely téli munkákat kellett elintézni. Olyan mesterségeket is megemlítenek, amelyekről a mai gyerekek közül sokan nem is hallottak.

A kicsiket egy időutazásra is elcsalogatják, méghozzá ifjabb Schlossgeist Poldi mutatja be a nekik, hogy milyen volt a kastély karácsonya 1814-ben. A gyerekek bábszínház előadáson is részt vehetnek, amelyet 24-én több időpontban is előadnak a színészek: 10.00, 11.00, 13.00 és 14.30 órakor. Továbbá Poldi kézműves műhelyébe is érdemes belesni, hiszen ott hó királyt és karácsonyi angyalkát is lehet készíteni. Az alkotókat 10-16 óráig várják a kastélyban - írja a vienna.at.

A Schönbrunni kastély előtt egy nyolcvan faházikóból álló karácsonyi vásárt is körbejárhat családjával. A kunyhókban osztrák kézműves termékek kaphatók, amelyek a hagyományos ünnepi dekorációt idézik fel: kerámiából, fából, üvegből és papírból készült karácsonyi díszeket is árulnak, de természetesen a forró ételek és italok is megtalálhatók. A karácsonyi vásár hangulatát már csak egy hétig élvezheti, ugyanis 26-án bezár, de a jó hír, hogy 27-én már nyit Schönbrunn újévi piaca, ahol szintén rengeteg osztrák kézműves terméket találnak majd - olvasható Schönbrunni kastély honlapján.