Disznóságokkal készül az év végére a Balatoni KÖR

Nyakunkon vannak az ünnepek, és erre a vonatra évről évre egyre jobban felszáll a Balaton is rendezvényekkel, eseményekkel. A télen is nyitva tartó üdülőkörzet egyik legnagyobb szószólója a Balatoni KÖR, ami ismert vendéglátósokból és helyi személyiségekből áll össze, és szent célja a tó környékének turisztikai fellendítése szezonon kívül is.

Az ünnepekre ezért több eseménnyel is készültek (ahogy az őszt is szépen megtolták). Az egyik ilyen lesz december 28-án a sorozattá terebélyesedett Gasztrohegy hétvégék harmadik felvonása, Év végi disznóságok alcímmel. A szervezők így írnak erről:

Kint a deres Badacsony, bent cserépkályha, idő, pihenés. Gazdagon megünnepeljük az év végét és kinyitjuk a kamrákat: friss és érlelt, füstölt disznóságokat teszünk a tányérokra, mellé olyan borokat kínálunk, hogy kedvet adjon tovább sétálni a következő helyszínre.

Kilenc környékbeli étterem és borászat csatlakozik a gasztronómiai eseményhez, de télen is nyitva tartó szállások is beszálltak. A Gasztrohegy sorozat mellesleg egészen áprilisig folytatódik majd.

Ezen kívül a tagok persze készülnek a szilveszterre is, így meghirdettek egy szilveszteri vacsorát a füredi Neked Főztemben, egy könnyed gasztrós bulit a köveskáli MI A KŐ-ben, illetve egy retro discós, tombolás újévköszöntést a badacsonyi Borbarátokban.