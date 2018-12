Süssünk muffint, mixeljünk teát! - Gasztroajándékok karácsonyra

Szerencsére egyre több szó esik az ajándékozás olyan formáiról, amelyek például nem

szennyezik a környezetet a felesleges csomagolóanyagokkal, vagy nem végzik néhány

használat után a szemetesben. Az egyre népszerűbb, adj élményt vagy időt jellegű ajándékok

körébe tartoznak az ehető, iható gasztroajándékok is. Ezekkel időt, energiát is spórolhatunk,

ráadásul igen személyes meglepetésnek számítanak.

Mindig is nagy híve voltam a kreatív ajándékoknak, amik gyerekként messze a legéletszerűbb ajándékok közé tartoznak, mivel annyi zsebpénze többnyire nincs egy gyereknek, hogy a teljes famíliát ellássa ajándékokkal (ráadásul nem is kell, ha csak nem szeretne valóban erre spórolni). A kézzel készült ajándék jön tehát szóba, a család legnagyobb elismerése és hálája mellett. Az elkészítésben az óvodai, iskolai foglalkozások, technika órák, szakkörök, kreatív műhelyek, vagy éppen a kreatívkodásban jártas szülők, nagyszülők, nagyobb testvérek is segíthetnek.

Így a megfelelő, a gyerek életkorának és kézügyességének megfelelő technikák elsajátítása után a végeredmény már tényleg csak a gyerek képzeletén, fantáziáján és a fellelhető alapanyagok, eszközök körén múlik. Idővel aztán ez valahogy kikopik a családi szokások közül...

Maradjunk egy kicsit gyerekek!

Milyen jó lenne, ha ezt a gyermeki játékosságot, leleményességet felnőttként sem felejtenénk el, és a nagy rohanásban vissza-visszatérnénk a saját készítésű ajándékokhoz. Hiszen mennyivel ötletesebb, egyedibb, ha a kollégákat, szomszédokat, barátokat, szülőtársakat, családtagokat (a sorrend tetszőleges) drága és talán nem is éppen jól eltalált ajándékok helyett ilyenekkel lepnénk meg. Elvégre az igazán jó és szívből jövő ajándékot nem az ára jellemzi igazán, hanem az a szeretet és (az akár egész éves) odafigyelés, amivel kiválasztjuk és elkészítjük. Sok fejtörést megspórolhatunk néhány jól eltalált, a megajándékozni kívánt személy ízlését, stílusát leginkább jellemző gasztroajándékkal.

A saját mindig nyerő

A gasztroajándékok esetében több variáció létezik, nemcsak azért, mert sokfélék lehetnek, hanem mert adhatunk olyan dolgot, amit két kézzel készítettünk: például mézeskalácsot, kekszet, bejglit, zserbót, muffint, bonbont, csokoládét, szaloncukrot, befőttet, lekvárt. Az is lehet, hogy ezeknek valamely alapanyagát a saját vagy a családunk kertjében neveltük, termeltük ki: lehet ez dió, mogyoró vagy valamilyen gyümölcs, ami befőtt, lekvár, bor, pálinka formájában nyert új értelmet. Így utóbbiakat díszítésre, ízesítésre is felhasználhatjuk egy-egy szépen becsomagolt süteményhez, de akár önmagukban is megállják a helyüket egy díszes/csatos befőttes, boros, pálinkás üvegben, egy ízléses szalaggal átkötve.

Ha érzünk magunkban annyi potenciált, akkor az üveget előzőleg kiégethető üvegfestékkel is megfesthetjük: egy ízléses, a tartalomhoz illő vagy éppen karácsonyi minta, vagy egyszerűen csak a tartalom nevének cirádás megnevezése is megfelelő lehet erre a célra. Ezzel a megoldással még a környezetvédelem terén is jeleskedhetünk, mivel az üres üvegeket újra fel tudjuk használni.

Csak olajozottan és fűszeresen

További ehető tartalom lehet például egy fűszerezett olaj, amit mi készítettünk el. Ehhez az olajat vagy a fűszereket is megvásárolhattuk már korábban egy tengerparti nyaralásunkon, de persze a hazai boltok kínálatából is bőven csemegézhetünk. Ha már fűszer: kezdő háziasszonyoknak vagy éppen újdonsült lakástulajdonosoknak, akiknél a konyhai berendezés még éppen csak a legszükségesebbeket tartalmazza a költözés, esetleges felújítás után, szintén jó lehetőség lehet egy díszes fűszercsomag.

Keverjünk!

Még mindig nincs vége a lehetőségeknek. Készíthetünk saját magunk által kevert müzlit, granolát is ajándékként. A konyha, kamra dísze lehet a meglepetésünk, ha a külön e célra válogatott olajos magvakat, aszalt gyümölcsöket egy befőttes/csatos üvegbe töltjük és jó minőségű hazai mézzel locsoljuk meg, vigyázva, hogy ne maradjon levegő a szemek között.

Ha inkább csak egy jó mixet kevernénk, akkor izgalmas lehetőséget kínál a szálas teák világa. Akár fix recept vagy a saját fantáziánk szerint is összekeverhetünk különféle ízesített és natúr teákat (lehetőleg zöldet). A végeredményt egy esztétikus fém dobozba zárva igazán különleges és aromás élményt szerezhetünk a megajándékozni kívánt személynek.

Akár meg is vehetjük

Természetesen akkor sem kell aggódnunk, ha a kreatív énünk éppen ihlet híján van, esetleg a precíz vágás, díszítés nem a mi világunk. A prémium minőségű, delikát termékek kínálatából is válogathatunk. Az ünnepre való tekintettel költhetünk egy kicsit többet így az ehető-iható ajándékra, mivel ekkor maga az áru különlegessé, exkluzivitása megy ajándékszámba. Egy kiváló minőségű, neves, jó évjáratú bor, pezsgő, whisky, pálinka, csokoládé, kávé, teaköltemény már önmagában ugyanolyan sikeres és személyes ajándék lehet, mint egy drága ruha, cipő vagy elektronikai termék. De míg utóbbiakkal a méret, típus terén adódhatnak problémák, az ehető, iható ajándékunk biztosabban célt ér.

Nos, igen, ha mégsem nyert a választásunk, mert nem ismertük eléggé az illető személyes ízlését, legfeljebb továbbajándékozza a csemegét, ami persze nem szép dolog, de hát biztosan a kedves olvasókkal is történt már hasonló eset, csak éppen senki sem szeret ezzel dicsekedni. Éppen ezért lessük ki előre jól, hogy mit szeret az illető, hogy biztosan jól válasszunk!

Kuponözön

Ha már végképp semmi ötletünk, és válogatni sem merünk, nehogy melléfogjunk, még mindig vehetünk egy, a célszemély érdeklődéséhez legközelebb álló főzőiskolába, vagy éppen bonbon-, csokoládé-, macaron-, szaloncukor-készítő, esetleg kávé-, bor-, teakóstoló workshopra szóló ajándékkupont is. Ezzel lényegében élményt és énidőt is adunk a számára. Adni jó, adni öröm, készíteni még inkább, jó kreatívkodást, válogatást!

(Cikkünk szerzője Schmidt Judit dietetikus.)