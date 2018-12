9 tipp, hogy ne dilizz be a karácsonyi utazás közben

Világszerte milliók kelnek útra az ünnepek idején. Van, aki a családját látogatja meg, akad, aki egyszerűen elutazik lazulni. Csak az Egyesült Államokban 107,3 millió amerikai utazott el valamerre december 23. és január 1. között.

Ilyenkor több stresszt okoz az utazás művelete, sokkal nagyobb a tömeg a pályaudvarokon, reptereken, ráadásul sok olyan utas is elindul ilyenkor, aki nem feltétlen látja át a folyamatokat, hova, merre, mikor menjen, melyik sorba álljon, milyen jegyet vegyen. És a késésekről nem is beszéltünk. A Bustle most 9 tippet tett közhírré, hogy segítsen nekünk megelőzni az utazási feszültséget.

1. Tervezzük meg, mit teszünk és hova megyünk, ha masszív késést szenved el a járatunk. Ez átszállás esetén akár azt is jelentheti, hogy egy idegen városban ragadunk éjjelre. Nem ökörség erre felkészülve előre megnézni, hol tudunk megszállni ilyen esetben.

2. Ha már késések, pakoljuk úgy a cókmókunkat, hogy számoljunk vele, simán fél napra ottragadunk valahol (ami nem az úticélunk). Ilyenkor nem árt, ha van nálunk egy párna, némi nasi, esetleg egy jó könyv.

3. Legyünk jófejek a reptéri, állomási dolgozókkal! Ők is extrán idegesek a sok utas miatt, eleve sokszor nem veszik őket emberszámba, így egy mosoly és pár kedves szó sokat segíthet.

4. Ha messze repülünk, az időeltolódás miatti jetlaggel is számolni kell. Erre praktikus a Timeshifter applikáció, ami tippekkel segíti az átállást (mikor és mennyit szundítsunk, mikor dobjunk be egy kávét stb.)

5. Feltöltött készülékekkel vágjunk neki a útnak, mert sose tudjuk, mennyit kell várakoznunk, és lesz-e konnektor.

6. Ne támaszkodjunk a reptéri wifire, hisz az sokszor lassú és megszakadós. Ha nincs mobilnetünk, érdemes a laptopunkra időben betölteni a kívánt site-okat, főleg ha dolgozni akarunk.

7. Ehhez kapcsolódik, hogy nem hülyeség VPN-kapcsolatot használni, pláne, hogy biztonságosabb kapcsolatot nyújt, mint a nyílt wifi-hálózatok. Ha egy VPN-en keresztül csatlakozunk, az titkosítja az adatainkat legalább.

8. Már bőven a biztonsági ellenőrzés előtt vegyük le a cuccainkat, amiket úgyis pakolhatunk be a kis ládákba. Így gyorsabb az előrehaladás.

9. Meglepő tipp a végére: mossunk kezet! A nagy közlekedési csomópontokon rengeteg ember megfordul, akik rengeteg baktériumot és egyéb kórokozót hordoznak. Ugyanazokat a tárgyakat fogjuk meg velük, szóval olykor érdemes tisztálkodni egyet, mielőtt lebetegszünk.