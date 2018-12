Néhány úti cél, ha a karácsonyi forgatag után medencében melegedne fel

Különleges úti célokat válogattunk, ahol rápihenhetünk az ünnepekre, egy jót fürdőzhetünk, hangulatos városkák gyönyörű vásáraiban pedig még beszerezhetjük az utolsó apróságokat karácsonyra. A téli szünetre is remek családi programok.

Sonnentherme Lutzmannsburg

A magyar határtól pár kilométerre találjuk ezt a családcentrikus fürdőt, amely rengeteg medencének, csúszdának, gyerekeknek szóló attrakciónak ad otthont Burgenlandban. Ausztria leghosszabb fedett csúszdáin csúszhat az, akinek nincs tériszonya a 23 méter magas csúszdatoronyban, ahova lifttel lehet feljutni. Fedett élménymedencék, hullámfürdő, jakuzzik, szaunák teszik élménytelivé az ott töltött időt, akár az ünnepek ideje alatt is. Szauna szigetét csak 15 éven felüliek használhatják, a kisbabák pedig a Babyworld várja. A fürdő mellett egy műkorcsolyapályán is mókázhat egészen március 3-ig, minden nap 14:00-18:00-ig, ahol bérlésre is lehetőség van. Kisebb karácsonyi vásárokat is találunk a városban, de ha nagyobbat szeretnénk meglátogatni, akkor irány a közeli Deutschkreuz, Oberpullendorf, Kobersdorf vagy akár a kőszegi kavalkád.

Terme Lendava

A Terme Lendava vízi világának szolgáltatásait Magyarország, Horvátország és Szlovénia hármas határán fedezheti fel. A fedett részlegen gyerek-, termál-, és gyógymedencébe is csobbanhatunk. A fürdőben 62 Celsius fokos vízbe melegedhet fel miután körbejárta a város karácsonyi forgatagát, ahol a híres lendvai várban látható kiállításokon kívül kirakodóvásár is várja a látogatókat. És ha már itt járnak, ne hagyják ki Szlovénia legmagasabb kilátóját, a Vinariumot sem, ahonnan 4 országra láthatnak rá tiszta időben. December 26-án kamarakórus tart ingyenes koncertet a Szent Katalin plébániatemplomban.

Bizovačke toplice

A horvát Bizováci gyógyfürdő kilencven fokos hipertermikus kénes vizében is felmelegedhet a téli séta után. A fürdő létesítményéhez tartozik a többfunkciós Aquapolis fürdőkomplexum, a kilenc különböző nagyságú és kínálatú medence, valamint egy izgalmas vízi attrakciókkal felszerelt vízi város, vízi barlangokkal. A fürdés előtt érdemes ellátogatni a közeli Eszékre - írja a termalfurdo.hu.

Solebad Narzissen Bad Aussee

Ausseerland-Salzkammergut régióban egy vadonatúj gyógy- és wellness-központ, a Narzissen Bad Aussee található, ahol sós vízzel töltött szabadtéri medencék, és sóbarlang is várja az érkezőket. A városban meghitt, karácsonyi hangulat várja. A közelben fekszik még Bad Ischl, vagy Hallstatt városa is, ahol minden évben életnagyságú jászolt állítanak fel a főtéren.