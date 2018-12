Jégpalota várja a gyerekeket az egri karácsonyi forgatagban

A hétvégén még lesz alkalom bekukkantani az egri Jégpalotába, és december 24-ig a karácsonyi forgatag is várja a látogatókat.

Pénteken, szombaton és vasárnap is kinyitják a jégpalota kapuit Egerben, ahol mesés díszlet és meleg kuckó várja a gyerekeket. A kicsiknek érdekes lehet végignézni egy-egy diavetítést, de számos rajzfilmet is vetítenek. Szombaton és vasárnap kinyílik a meseláda, ahol a karácsonnyal kapcsolatos történeteket mondanak el a Gárdonyi Géza Színház színművészei.

Az adventi játszóházban minden korosztálynak készülnek érdekes játékokkal, sőt kézműves foglalkozást is tartanak. A sütiműhelyben karácsonyi finomságokat lehet alkotni, a kézműves sarokban pedig egyebek mellett ünnepi dekorációt is készíthetnek a gyerekek.

Aki Egerben jár a hétvégén, még a karácsonyi forgatagot is felkeresheti. A Dobó tér, a Gárdonyi tér és a Végvári vitézek tere is ünnepi fényruhában fogadja a turistákat, sőt a Vár is karácsonyi díszben ragyog. A barokk belvárosban fűszeres forralt bort és különböző ízű kürtőskalácsot is kínálnak. A gyerekeket pedig egy ingyenes jégkorcsolya pálya is várja - írják Eger adventi programjában.