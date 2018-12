Baján még egy jégshow-t is megnézhet a héten

Baján december 2. óta karácsonyi kavalkád fogadja a látogatókat, és 24-ig még érdemes ünnepi hangulatárt a városba menni. A gyerekeket mesekuckó, a felnőtteket jótékony forralt borozás várja, de látványos jégshow is lesz a hétvégén.

Baján december 2. óta a Szentháromság téren, az Eötvös utcában és a Tóth Kálmán téren érdemes keresni a karácsonyi programokat – tudtuk meg Baja város programajánlójából.

Kedden a gyerekeknek kedveznek a helyiek, a legkisebbeket Mesekuckóval várják, ahol meghallgathatják nagymama meséit. A városban ismert karácsonyi dalokat is lehet énekelni, és találkozhatnak középiskolás betlehemezőkkel is, akik a Sétáló utca üzleteit járják körbe ünnepi műsorukkal. Csütörtökön a Vásártér színpadán óvodás gyerekek Betlehemes játékokkal és énekekkel szórakoztatják a közönséget, és ezen a napon is nyitva lesz a Mesekuckó.

A forralt bor és a zsíroskenyér kedvelőinek pénteken ajánljuk a város felkeresését, ugyanis ezen a napon délután 5 órától este 8-ig adományért cserébe osztogatják a finom ételt és italt. Szombaton látványos jégshowt nézhetnek meg. A jégszobrászok 16:30-tól a járókelők szeme láttára faragják meg a Jég Betlehemet. Ezen a napon délutáni, szabadtéri koncert is lesz Baján.