Rendhagyó koncertet hallgathatnak a Müpában

A pénteki köncerten a Gyermekkórus együttesei - a Picurkák, a Palánták és a Nagy kórus - mellett a Magyar Rádió Énekkara és a Szimfonikus Zenekar kis együttese is fellép a Müpa színpadán - közölte az MTI. A változatos műsor , melyben Bach-műveket, spirituálékat és karácsonyi dalokat is meghallgathatnak évszázadokat és különböző stílusokat kapcsol össze, s közben távoli vidékeket is közelebb hoz. A hallgatóság spanyol, bolgár és angol szerzők mellett a legendás afroamerikai kórusvezető és komponista, Moses George Hogan darabjait is megismerheti.

A Gyermekkar a Bach-műveket a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával és Énekkarával, míg a spirituálékat a nagy Énekkarral közösen adja elő. A műsorban elhangzik egyebek mellett Bárdos Lajos Csengő-bongó karácsonya, karácsonyi dalok Karai József feldolgozásában, Johann Sebastian Bach 147. kantátájának zárókorálja, a h-moll prelúdium és fúga, valamint Veljo Tormis Gyermekkor és Johannes Brahms Ave Maria című műve.

Az esten közreműködik Arany Zsuzsanna (zongora) és Mészáros Zsolt Máté (orgona), vezényel Vargáné Körber Katalin, Walter Judit és Dinyés Soma. Az erdélyi betlehemes népi játékot is magába foglaló karácsonyi témájú koncerten a gyermekkórus teljes létszámban - összesen 142 gyermek - jelenik meg a színpadon, és a rendezvényközpont monumentális orgonája is megszólal. Jegyek még kaphatók a Müpa oldalán keresztül.