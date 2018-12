A tavalyinál is nagyobb óriáskerék forog Debrecenben

Nemcsak az óriáskerék lett nagyobb, más újdonságokat is felfedezhetünk az idei debreceni karácsonyi kavalkádban: most először az erdélyi ízek háza is megjelenik, méghozzá széles gasztronómiai kínálattal, a kulturális programok mellett a főtéren a gyerekeket kisvonat és jégpálya is várja.

Megnőtt a Debrecen Eye

A tavalyi adventi vásárban felállított 33 méteres óriáskerék hatalmas siker volt, közel 60 ezren váltottak rá jegyet, idén ennél is nagyobb kalanddal várják a látogatókat: egy 45 méter magas, zártgondolás kerékre pattanhatunk fel, ami 360 fokos körpanorámát tár a szemünk elé. A Debrecen Eye névre keresztelt óriáskereket a tervek szerint január 6-ig találjuk meg a városban.

Új faházikók, új ízek

A vásár idei további különlegessége a német Fekete-erdőből érkezett hütte, amiben többek között megkóstolható a fekete-erdei forralt bor is. A Régi Városháza kapuja idén is megnyílt, Angyalliget néven fogadja az érdeklődőket. A hozzá vezető utat idén a Városháza előtt álló két „édes házikó" mutatja: a Debreceni Mézeskalács Háza és a Debreceni Cukrászok Háza.

Karácsonyfakavalkád és mézeskalács látványosság

A helyi gyerekek kiskarácsonyfáit minden évben megmutatják a közönségnek, de ezúttal a felnőttek is előrukkolnak a díszes fenyőikkel. Mindenki a saját városrészére jellemző díszekkel ruházza fel az ünnepi fáját, így minden fenyő sajátos módon tükrözi a város kultúráját. A helyiek mézeskalácsból is készítenek egy egyedi látványosságot: „Debrecen Szívét" formálják meg, amit sok kicsi kalácsszívből állítanak össze – írja a turizmusonline.hu.