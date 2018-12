Kalandos bányatúrák, csodaszép favázas házak és hangulatos adventi forgatag. Goslar, ez a kicsi, de mutatós német városka tudja, hogyan kell meghozni a kedvet a karácsonyi ünnepléshez. Miután kicsodálkoztuk magunkat a bányák mélyén és a császári palotában, irány a karácsonyi erdő, ami nem csak egy újabb reklámfogás – egészen érdekes történet van a háta mögött.

Középkori kereskedelmi központként és a német császárok hatalmi centrumaként, Goslaron még ma is tetten érhető ezeréves múltjának minden pillanata. A gyönyörű Kaiserpfalz, vagyis a császári palota, a középkori városvédelem maradványai, megannyi szép templom és jól megmaradt favázas szerkezetű lakóház arra csábítanak, hogy tegyünk egy nagy sétát a városban, és anélkül merüljünk el a történelemben, hogy azt éreznénk nincs is más lehetőségünk.

A koronás aranysas és a festményes Városháza bűvöletében

Goslar óvárosa nem véletlenül kapott helyet már 1992-ben az UNESCO világörökségi listáján. Könnyen bejárható városmagja számos olyan látnivalóval és épülettel várja a látogatókat, melyeket ritkán látni más városokban. Az óváros középpontjának számító piacteret egy arany koronás sassal díszített szökőkút, a kívül és belül is díszes Városháza, és egy 1494-ben épült narancssárga színben pompázó céhház uralja.

Bár a város első háza kívülről is szép képet mutat csúcsíves ablakaival és árnyékos árkádsorával, belülről is érdemes megszemlélni. Bent egy gazdagon díszített eskütermet találunk, amelynek falai és mennyezete 16. századi, fából készült, színes panelfestményekkel van tele. Az idén már nem látogatható, mert épp karbantartási munkálatok zajlanak benne. Az újranyitásról és látogatási lehetőségekről Goslar hivatalos weboldalán tájékozódhatunk.

Ha tovább sétálunk, és elkerülünk a piac mögé, akkor máris fölénk magasodik a St. Cosmas és Damian Marktkirche, aminek két eltérő tornyát a város szinte minden pontjáról látni lehet. Hétfőnként és szombatonként 12:30-tól vezetett templomtúrán is részt vehetünk, a 66 méter magasra felnyúló északi torony azonban minden nap látogatható. Naponta 11 és 17 óra között felgyalogolhatunk a tetejére, ahonnan fantasztikus kilátás tárul a szemünk elé.

A városi kamara épülete már más látványosságot tartogat a számunkra. Az új időkből származó harang- és figurajátékot, ami naponta négyszer jelenik meg az épület homlokzatán, egy bányászati cég adományozta a városnak 1968-ban, mikor 1000 éves jubileumát ülte Goslar ércbányászata. Az egymást követő figurák elmondják az ércbányászat teljes történetét a kézi kitermeléstől kezdve a gépiesített munkákig.

A kisváros, amely fenyőerdőt ültetett a főterére Goslar volt ugyanis az első német város, ahol az adventi vásárt egy karácsonyi erdővel is kiegészítették. Ilyenkor a városka csodás, középkori tere, amit romantikus, fagerendás házak vesznek körbe, egy zegzugos karácsonyi fenyvessé változik. Olyan magas fenyőfákkal népesítik be a teret, hogy alatta kényelmesen sétálgathatnak a járókelők, de néhány forraltboros bódé, pad és könyöklő is elfér alattuk. Azért, hogy igazi erdei hangulatot teremtsenek, a kövezetet is vastagon felszórták faforgáccsal. Ezen sétálgathatunk fel-alá a karácsonyi meseerdővé varázsolt kis téren, a gyantaillatban. Persze, nem kell ahhoz grincsnek lenni, hogy az emberben felmerüljön a kérdés, miért ne lehetne kimenni az erdőbe, és vinni magunkkal egy termoszban forralt bort ahelyett, hogy kivágnak hatalmas fákat, és azokat behozzák a városba. De a karácsonyi vásárok egyébként sem a visszafogottságról szólnak. A kezdeményezés pedig tényleg különleges. Ha pont adventi időszakban jár arra, kár lenne kihagyni!

A városmagon kívül is van mit látni

Megéri a piactértől egy kicsit eltávolodni, és elsétálni például a közeli Schuhofra, mely Goslar legrégebbi tere. Már az ide vezető út is mutatja, hogy nem mindennapi helyre érkezünk – keskeny macskaköves utcácskák vezetnek ide, melyek mentén csak úgy szoronganak egymás mellett a szebbnél szebb, ki- és befele dőlő faszerkezetes házak, melyeknek mind saját története van. Köztük van, nem messze a piactértől a Siemens-ház is, mely 1693-ban a kereskedelmi család rezidenciája volt.

De aki többet szeretne tudni a városról, mint amit az útikönyvében talál, az a helyi turisztikai hivatalnál már előre le tud foglalni egy városnéző sétát. Kifejezetten nagy a választék a tematikus túrák között: koncentrálhatunk a középkori Goslar történetére, a zsidó életre és kultúrára a városban, vagy a bányászat és az ivóvíz elvezetés mikéntjeire – hisz az óvárossal együtt ezek is az UNESCO listájára kerültek.

De Goslarról nem lehet úgy beszélni, ha nem említjük a centrumtól pár percre található román stílusú Kaiserpflaz-ot, vagyis a császári palota épületét. Az impozáns palota egy kis domb tetején terül el, és a legszebbek közé tartozik, ahol a középkori uralkodók megpihentek, mint „vándorcsászárok". Erre pedig azért volt szükség, mert egyetlen olyan város sem volt abban az időben, mely egy teljes évig el tudott volna látni egy teljes udvartartást. Goslar várszerű palotáját III. Heinrich építtette a 11. században, és így szinte egy pillanat alatt az egyik legfontosabb uralkodói központtá változtatta a várost.

Aztán megindult az érckitermelés

Goslar legfontosabb részei tényleg szinte egymásra épületk. A piactér mögött a főtemplom található, nem sokkal mögötte a császári palota, a domb mögött pedig már a 600 méteres Rammelsberg magasodik, mely a volt ércbányát rejti, amit az óvárossal együtt 1992-ben felvettek az UNESCO világörökségi listára. Ez volt az első németországi, ipari emlék, amit az UNESCO elismert.

A történetek szerint már 3000 évvel ezelőtt is bányásztak itt az emberek, de csak I. Otto császárrá koronázása után, az úgynevezett „Ottonen Herrschaft" ideje alatt kezdődött meg a szisztematikus érckinyerés. És ez egészen 1988-ig folytatódott. Ma a Rammelsberg egy hatalmas múzeumnak és egy látványbányának ad otthon.

A „Külszíni, vagy felszíni művelés múzeuma a kitermelés történetéről, technikáiról és a bányászat kultúrájáról mesél el minden fontosat, míg a látványbányában szó szerint a dolgok mélyére mehetünk; ha kedvünk tartja gyalog, vagy bányavasúttal. Vezetett utakat naponta többször is szerveznek más-más útvonalon. A Roeder-bányajárat például több mint 200 éves, a 20. századi Richt-akna pedig csak bányavasúttal érhető el, és az út majdnem 500 méter mélyen bemegy a hegy gyomrába.

De még ennél is kalandosabb az az útvonal, ami az úgynevezett Rathstiefste aknán megy keresztül. A 12. században kialakított akna a legöregebb vízelvezető aknának számít Európában, és nagy szerepe van abban is, hogy a Rammelsberg világörökség lett. A középkorban, kézzel és a legegyszerűbb eszközökkel vájták a hegy belsejébe, de ennek ellenére még ma is kivezeti a vizet a hegy belsejéből.

A túra résztvevői a bányászlámpák fényében járják be az aknát, miközben régi fejtési területeket és színes kőzetterületeket fedeznek fel. A négyórás túrára előre kell jelentkezni, lehetőleg többen, mert különben nem indul. A legfiatalabb résztvevő 16 éves lehet, és szükséges a jó fizikai kondíció.

És mivel Goslar a Harz északi peremén helyezkedik el, nagyon jó kiindulópontnak is számít. Innen fedezhetjük fel a középhegység hívogató túraútvonalait és erdőit. Egy nagyjából 16 kilométeres túra után például máris Hahnenklee községben találhatjuk magunkat, ahonnan több turistaút indul a vidékre, ráadásul a településnek van egy gyönyörű dongaboltozatú temploma is.

Szintén nincs messze az Okerstausee. Az öblökkel csipkézett tavon hajókirándulásokat szerveznek, így megismerhetjük az egész tóvidéket, és a gát 260 méter hosszú falazatát is testközelből láthatjuk. Vagyis Goslar és környéke tökéletesen alkalmas egy három-négy napos kiránduláshoz, amely során számos magaslati és föld alatti látnivalóval találkozhatunk. De persze, ebben az időszakban azért mégiscsak a főtérre álmodott gyantaillatú, karácsonyi fenyveserdő vonzza a legtöbb turistát.

Ha ezek után kedvet kaptak ehhez a világörökségi kisvároshoz, jó ha tudják, hogy Goslarhoz a legközelebb eső reptér Hannoverben van. Ide például a Wizz Air a téli időszakban hetente kétszer indít közvetlen járatot (áprilistól egyébként szerda és vasárnap mellett, hétfői és pénteki napokon is repül), ha pedig szerencséjük van, a légicég weboldalán akár 9000 forintért is találnak majd repjegyeket.