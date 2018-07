Nézze meg ezt a négy természeti csodát - karnyújtásnyira vannak

Az ötven országnak otthont adó Európa lenyűgöző kulturális és földrajzi értékeket hordoz magában - néhány természeti csoda csak egy karnyújtásnyira van tőlünk. A britek most a kontinens leglélegzetelállítóbb természeti csodáit gyűjtötték össze, a The culture trip egyik cikkében, amelyek közül kiválogattuk a hozzánk legközelebb esőket, közöttük egy magyarországi látványossággal.

Aggteleki csepkőbarlang, Magyarország

Ez a Magyarország és Szlovákia között húzódó természeti csoda a britek szerint is olyan csodálatos, hogy mindenkinek látnia kell. Az 55 800 hektáron, mintegy 1200 barlang tárul a turisták elé, ebből Magyarországon 273-at találhatnak, közülük 25 fokozottan védett. A barlangok rendkívül változatosak, vannak közöttük aktív patakos, függőleges és hasadék-aknabarlangok, melyekben függő- és állócseppkövek, cseppkőoszlopok, cseppkőzászlók, heliktitek, mésztufagátak, aragonitbokrok és érdekes borsókövek figyelhetők meg. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjai az UNESCO Világörökség listáján is szerepelnek.

Plitvicei-tavak, Horvátország

A 16 teraszos, kristálytiszta vizű tavakból álló Plitvicei-tavak Horvátország egyik kiemelkedő látványossága, és mivel itt van a szomszédban sok magyar turista is megfordul itt. Akik ellenben még nem jártak itt, azoknak érdemes becélozni - javasolják az angolok - hiszen páratlan szépsége, 92 látványos vízesése, lenyűgöző állat-, és növényvilága egyedülálló Európában. Kis szépséghiba, hogy némiképp megdrágult a belépő, de délután négy után érkezve spórolhat.

Durmitor Nemzeti Park, Montenegró

A Durmitor Nemzeti Park is az UNESCO Világörökség része, amely hatalmas fenyveseivel és gyönyörű tavaival Euróba szinten is kiemelkedő - legalább is ezt vallják a britek. A 18 gleccsertavát a hegyek szemének is nevezik, ezeket is érdemes bejárni. A térség nem csak természeti adottságairól híres, népszerű raftingolás, halászat, síelés és trekking kerékpározás szempontjából is. Montenegró amúgy is egyre népszerűbb a magyarok körében - ne csak a tengerpartban gondolkodjon!

Hallstatt, Ausztria

A Budapesttől 500 kilométerre található osztrák Hallstatt egy 19. századi kisváros, festői környezettel és egy kristálytiszta vizű tóval. Itt található a világ legrégebbi sóbányája is, de a jégbarlangok meglátogatására is felhívja a turisták figyelmét az angol lap. Hallstatt egyébként Európa egyik legrégebben lakott teleülése, ahol szállodák sorakoznak, hiszen az osztrákok kiemelt turisztikai helyszíne lett.