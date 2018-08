A napokban forgószéllel érkezett a lehűlés a horvát tengerpartra, de ezzel még nem kell búcsút inteniük a nyár végi tengerparti utazástól. A napokban ismét kellemesre fordult az időjárás, és ezt kihasználva, a szakemberek a strandok vízminőségét is megvizsgálták. A napokban vett vízminták azt mutatják, hogy jó választás a horvát Kaštela strandjain megmártózni a nyár végén, hiszen szinte minden helyi strand kiváló vízminősítést kapott.

Amennyiben még nem jártak Dalmácia ezen térségében, a kaštelai városokról azt kell tudniuk, hogy a Kaštelai-öböl mentén helyezkednek el, és minden településnek saját gyönyörű, fürdésre alkalmas strandja van. Különlegességük, hogy a legtöbb helyi tengerpart a víz látványa mellett az óváros látképét is a nyaralók elé tárja. Most az is kiderült, hogy ez a térség nem csak a lenyűgöző panorámájáról híres, hanem kiváló vízminőségéről is.

A szakemberek összesen 12 strand vizét vizsgálták meg a Kaštela-öbölben, és ebből mindössze négy kapott a kiváló helyett, kielégítő értékelést: a Sućurcu település Gojača strandja, a Torac strand, Gomilici partján, a Starom városban található Đardin strand, valamint a štafilići Gabine strand. Amennyiben mégis az imént felsorolt kisvárosi partokat céloznák meg, akkor sem kell fertőzéstől tartaniuk, ahogy a többi Split-Dalmácia megye strandjain sem. Itt összesen 160 strand vizét vetették laboratóriumi vizsgálat alá, és ebből 151 kiváló minősítést kapott.

A horvát Slobodna Dalmacija lap szerint, amennyiben nem tér vissza a térségbe az augusztusra jellemző forró nyár, és nem emelkedik 33 Celsius fok fölé a nappali hőmérséklet, valamint a víz hőfoka is megmarad a jelenlegi 25 foknál, akkor a vízminőség a vártnál is jobb értékeket mutat majd az utószezonban. Ez azt jelenti, hogy a meleg, őszi napokon is bátran fürdőzhetnek a lenyűgöző szépségű horvát tengerpartokon.