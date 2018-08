Forgószéllel érkezett a lehűlés a horvát tengerparton

Pénteken már figyelmeztettük önöket, hogy pakoljanak be meleg holmit is a bőröndükbe, ha a horvát tengerpartra indulnak, hiszen a térségtől egy hideghullámmal búcsúzott a forró nyár. Az esős, szeles idő meg is érkezett a térségbe, és a vártnál is nagyobb viharok alakultak ki. Split környékén, nem messze a tengerparttól még egy kisebb hurrikán is meglepte az itt nyaraló turistákat. A viharban tudomásunk szerint senki sem sérült meg, de az ítéletidő miatt több repülő nem tudott leszállni a dubrovniki repülőtéren - írja a szerb Kurir napilap. A térségen átsuhanó hurrikánról számos felvétel is készült, ezeket itt nézhetik meg:

Horvátország legszebb tengerpartjain a hétvégi hideghullám után hűvösebb tengervíz várja a turistákat, és már az augusztusra jellemző forróság sem lesz jellemző, meleg napsütés viszont még bőven lesz a nyár végén is. Ha az utószezonban egy luxusnyaralásra vágyik Dubrovnik csodás környékén, akkor akár a horvát tengerpart legdrágább Airbnb-s szálláshelyét is kibérelheti.